Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 14:52

Dongfeng Nissan NX7: новый кроссовер с LiDAR и акцентом на интеллектуальные системы

Dongfeng Nissan NX7: новый кроссовер с LiDAR и акцентом на интеллектуальные системы

LiDAR на крыше: как Dongfeng Nissan NX7 меняет представления о безопасности и технологиях

Dongfeng Nissan NX7: новый кроссовер с LiDAR и акцентом на интеллектуальные системы

Dongfeng Nissan выводит на рынок кроссовер NX7 с установленным на крыше LiDAR, что подчеркивает растущий тренд на интеграцию продвинутых электронных систем в массовые автомобили. Модель обещает изменить подход к безопасности и цифровым технологиям.

Dongfeng Nissan выводит на рынок кроссовер NX7 с установленным на крыше LiDAR, что подчеркивает растущий тренд на интеграцию продвинутых электронных систем в массовые автомобили. Модель обещает изменить подход к безопасности и цифровым технологиям.

Появление Dongfeng Nissan NX7 на рынке - не просто очередная инновация, а сигнал о том, что массовый сегмент кроссоверов выходит на новый уровень технологичности. Установка LiDAR на крыше модели создает серьезную производительность, связанную с развитием систем помощи водителю и автономного управления. В условиях, когда конкуренция между китайскими и международными брендами усиливается, ставка на интеллектуальные функции становится ключевым приоритетом.

Внешний облик NX7 выполнен в духе современного стиля: плавные линии кузова сочетаются с выразительными элементами передней части. Однако главная деталь — передовой лазерный датчик LiDAR, вынесенный на крышку. Такой подход позволяет автомобилю формировать более точную трехмерную картину окружающей среды, что особенно важно для работы электронных ассистентов в сложных дорожных условиях. Dongfeng Nissan делает акцент на цифровых технологиях и стремится конкурировать с новыми китайскими внедорожниками, где интеллектуальные системы становятся стандартом.

NX7 занимает место в обновленной линейке N-серии чуть ниже NX8, который ранее был представлен как флагман новой стратегии Dongfeng Nissan по развитию электрифицированного транспорта. Происходит расширение модельного ряда с упором на цифровые решения и интеллектуальное управление с отражением глобальных тенденций в автопроме. Использование LiDAR в массовых моделях может стать новым стандартом для автомобилей, ориентированных на безопасность и комфорт.

Пока производитель не раскрывает все технические характеристики NX7, но уже известно, что модель будет оснащена современными электронными источниками питания и, вероятно, получит гибридные или полностью электрические силовые установки. Ожидается, что подробности о запасе хода, комплектациях и дате старта продаж будут приближены по срокам к официальному запуску. Важно отметить, что интерес к международным технологическим решениям растет не только в Китае, но и в России, где автомобили с расширенными возможностями ассистентов становятся все более востребованными.

На фоне появления на рынке новых технологичных моделей, эксперты обращают внимание на проекты, которые сочетают в себе необычный дизайн и современные решения. Например, недавний выпуск современной версии культового спорткара, построенного на базе Chrysler Crossfire, о котором рассказывалось в материале о необычной реплике Mercedes-Benz 300 SL Gullwing . Это приводит к тому, что рынок становится все более разнообразным, внимание к деталям и технологиям выходит на первый план.

Упомянутые марки: DongFeng, Nissan
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