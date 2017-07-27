DongFeng обещал привезти в Россию четыре новые модели
Информации об ожидаемых новинках пока не так уж много. Известно, что семиместный внедорожник DFM 580 в Китае носит имя Fengguang 580. В Поднебесной он был представлен этой весной. Под капотом размещен 1,5-литровый турбированный «движок» с отдачей 150 сил или 1,8-литровый двигатель на 132 л.с. Модель получила универсальные сиденья, которые можно складывать шестью способами, что позволяет варьировать площадь грузовой площадки.
Кроссоверы DongFeng AX3 и AX4 на китайском рынке доступны в модификации с 1,6-литровым «атмосферником» на 124 «лошади» и турбодвигателем на 140 л.с.
Среднеразмерный седан DFM A30 выпускается с 2014 года. Он оснащен 1,5-литровым двигателем, генерирующим 116 л.с. В движение он приводится 5-ступенчатой механикой или 4-диапазонной АКПП.
Производитель не сообщил точных сроков поставки и стоимости моделей. Эта информация будет опубликована ближе к началу продаж на отечественном рынке.
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