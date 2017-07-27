27 июля 2017, 12:00

DongFeng обещал привезти в Россию четыре новые модели

Российская премьера кроссовера DFM AX7, выпущенного китайским производителем DongFeng Motor Corporation, ознаменовалась не только знакомством с новой моделью. Представители компании сообщили, что планируют в течение ближайших двух лет расширить линейку за счет седана и трех внедорожников.
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Отечественные автомобилисты смогут выбрать между четырехдверным седаном DFM A30 и тремя представителями сегмента SUV - DFM 580, DFM AX3, DFM AX4.

Информации об ожидаемых новинках пока не так уж много. Известно, что семиместный внедорожник DFM 580 в Китае носит имя Fengguang 580. В Поднебесной он был представлен этой весной. Под капотом размещен 1,5-литровый турбированный «движок» с отдачей 150 сил или 1,8-литровый двигатель на 132 л.с. Модель получила универсальные сиденья, которые можно складывать шестью способами, что позволяет варьировать площадь грузовой площадки.

Кроссоверы DongFeng AX3 и AX4 на китайском рынке доступны в модификации с 1,6-литровым «атмосферником» на 124 «лошади» и турбодвигателем на 140 л.с.

Среднеразмерный седан DFM A30 выпускается с 2014 года. Он оснащен 1,5-литровым двигателем, генерирующим 116 л.с. В движение он приводится 5-ступенчатой механикой или 4-диапазонной АКПП.

Производитель не сообщил точных сроков поставки и стоимости моделей. Эта информация будет опубликована ближе к началу продаж на отечественном рынке.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Dongfeng S30: китайские доводы
Купил dfm s30 в январе этого года.Вроде все устраивает, только вот рейка длинная и подвеска на ямках кажется жестковата.Что скажите.Да еще при вкл задней передачи постоянно звучит звук.
андр164
Тест-драйв Dongfeng H30 Cross: китайский «кросс»
Пересел на DFM H30 Cross с ВАЗа 21927 — полный восторг. Пока пробег всего 1,5 тыс км и только по городу, но я однозначно доволен покупкой. Еще ничего не ломалось, хотя езжу на работу и обратно + на выходных. Управление четкое, бех «сюрпризов», а уровень комплектации ВАЗу и не снился.
Боря
Покупка и эксплуатация автомобилей Лифан
Купил Х60 в 2016 году . Нужен был автомобиль для семейных поездок по Крыму. Что бы и семья вся поместилась и вещи все для комфортного отдыха взяли и проехать могли куда хотим. Выбирали долго и тщательно выбор остановили на Х60. Прошел ТО 20000 попросил проверить машину внимательно хотя претензий не было ...
Лифан в Крыму
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DongFeng обещал привезти в Россию четыре новые модели
{{material_120239}}Отечественные автомобилисты смогут выбрать между четырехдверным седаном DFM A30 и тремя представителями сегмента SUV - DFM 580, DFM AX3, DFM AX4.Информации об ожидаемых новинках пока не так уж много. Известно, что семиместный внедорожник DFM 580 в Китае носит имя Fengguang 580. В Поднебесной он был представлен этой весной. Под капотом размещен 1,5-литровый турбированный «движок» с отдачей 150 сил или 1,8-литровый двигатель на 132 л.с. Модель получила универсальные сиденья, которые можно складывать шестью способами, что позволяет варьировать площадь грузовой площадки.Кроссоверы DongFeng AX3 и AX4 на китайском рынке доступны в модификации с 1,6-литровым «атмосферником» на 124 «лошади» и турбодвигателем на 140 л.с.Среднеразмерный седан DFM A30 выпускается с 2014 года. Он оснащен 1,5-литровым двигателем, генерирующим 116 л.с. В движение он приводится 5-ступенчатой механикой или 4-диапазонной АКПП.Производитель не сообщил точных сроков поставки и стоимости моделей. Эта информация будет опубликована ближе к началу продаж на отечественном рынке.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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