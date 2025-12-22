Масштабный отзыв китайских грузовиков: что не так с DFH4180 GX – проблемы с шумом и светом

Dongfeng отзывает почти 13 тысяч грузовиков DFH4180 GX в России по требованию Росстандарта

В России стартовал крупный отзыв грузовиков Dongfeng. Причины связаны с техническими нарушениями. Водителей ждут обновления и замены деталей. Подробности о масштабной сервисной кампании – в нашем материале.

Китайский производитель Dongfeng начал в России масштабную сервисную кампанию, затрагивающую почти 13 тысяч грузовых автомобилей DFH4180 (GX). По информации «Российской Газеты», решение об отзыве принято после предписания Росстандарта, который выявил ряд технических несоответствий в этих транспортных средствах.

В список попали 9308 грузовиков, проданных с января 2023 года по июль 2025 года, а также 3606 машин, которые еще не нашли своих владельцев. Все они подлежат обязательному осмотру и доработке на сервисных станциях.

Главной причиной для столь масштабного отзыва стали проблемы с уровнем шума и освещением внутри кабины. Проверки показали, что некоторые экземпляры DFH4180 (GX) превышают допустимые нормы по звуковому фону во время движения. Кроме того, в кабинах обнаружены неисправности в работе световых индикаторов: лампы управления вентилятором не загорались, а подсветка сигналов обогрева и обдува лобового стекла не соответствовала стандартам.

Для устранения выявленных недостатков Dongfeng планирует провести комплекс работ. В первую очередь специалисты обновят программное обеспечение, отвечающее за работу силовой установки, чтобы снизить уровень шума. Также будет проведена диагностика и, при необходимости, замена глушителей. Особое внимание уделят панели управления в кабине – ее полностью заменят на новую, чтобы обеспечить корректную работу всех световых индикаторов и кнопок.

Владельцам отозванных грузовиков рекомендуется обратиться в официальные сервисные центры Dongfeng для проведения всех необходимых процедур. Все работы будут выполнены бесплатно. Производитель подчеркивает, что эти меры направлены на повышение безопасности и комфорта водителей, а также на соответствие российским стандартам.

Как сообщает «Российская Газета», отзывная кампания продлится до устранения всех выявленных нарушений. Dongfeng призывает владельцев не откладывать визит в сервис, чтобы избежать возможных проблем в эксплуатации и обеспечить надежную работу техники на российских дорогах.