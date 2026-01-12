Почему возвращение грузовиков Dongfeng может изменить рынок — неожиданные детали

Dongfeng снова начал продажи седельных тягачей GX 4x2 в России после снятия ограничений

Dongfeng возвращает на российский рынок тягачи GX 4x2. Решение принято после снятия ограничений. Компания провела масштабную отзывную кампанию. Внесены изменения в реестр одобрений. Подробности - в нашем материале.

Dongfeng возвращает на российский рынок тягачи GX 4x2. Решение принято после снятия ограничений. Компания провела масштабную отзывную кампанию. Внесены изменения в реестр одобрений. Подробности - в нашем материале.

Российское подразделение Dongfeng официально объявило о возобновлении реализации седельных тягачей GX 4x2 (DFH4180) на территории страны. Это стало возможным после того, как ведомство сняло ранее действовавшие ограничения, что позволило компании вернуться на рынок с обновленной техникой.

В национальную часть Единого реестра одобрений типа транспортного средства были внесены необходимые изменения, что открыло дорогу для новых поставок. Напомним, что летом 2025 года действие ОТТС на грузовые автомобили Dongfeng GX 4x2 (DFH4180) было приостановлено, и продажи оказались под запретом.

В течение этого времени «Дунфэн Мотор Рус» провела масштабную отзывную кампанию. Все автомобили, попавшие под ограничения, были доработаны в соответствии с требованиями правил ЕЭК ООН. Компания не стала откладывать решение проблемы, а оперативно привела технику в соответствие с международными стандартами.

Как сообщает пресс-служба, после завершения всех процедур и получения одобрения от регулятора, продажи тягачей GX 4x2 вновь стартовали. Это событие может заметно повлиять на расстановку сил на рынке грузовых автомобилей в России, где конкуренция среди производителей остается высокой.

Возвращение Dongfeng GX 4x2 - не просто формальность. Для многих перевозчиков это долгожданная новость, ведь китайские тягачи зарекомендовали себя как надежные и экономичные машины. В условиях, когда рынок испытывает нехватку новых грузовиков, появление проверенной модели способно изменить ситуацию.

Стоит отметить, что отзывная кампания и последующее снятие ограничений - не частое явление для российского рынка. Обычно подобные процессы затягиваются на месяцы, а иногда и на годы. В этот раз компания действовала максимально быстро, что говорит о серьезном подходе к российскому бизнесу.

По информации пресс-службы, все обновленные тягачи прошли необходимые проверки и полностью соответствуют действующим требованиям. Это позволяет надеяться, что подобных ситуаций в будущем удастся избежать, а покупатели смогут рассчитывать на стабильные поставки техники.

Возвращение Dongfeng GX 4x2 на рынок - это не только восстановление продаж, но и сигнал для других производителей: российский рынок открыт для тех, кто готов оперативно решать возникающие вопросы и соблюдать стандарты. В ближайшее время можно ожидать оживления в сегменте грузовых автомобилей, где конкуренция становится все более острой.