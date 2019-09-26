26 сентября 2019, 08:11
Dongfeng везет в Россию еще один кроссовер
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Компания Dongfeng планирует расширить модельный ряд легковых автомобилей, предлагаемых на российском рынке. В ближайшие несколько месяцев должны начаться продажи компактного кроссовера Dongfeng AX4. Цена базовой версии с 1,6-литровым мотором и «механикой» составит около 1 млн рублей.
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Габаритные размеры яркого DFM AX4 составляют: длина – 4 195 мм, ширина – 1 780 мм, высота – 1 622 мм, колесная база – 2 580 мм. Масса кроссовера – 1 238 кг. Подвеска: спереди – Макферсон, сзади - полузависимая со скручиваемой балкой. Одобрение типа транспортного средства на автомобиль было оформлено еще в марте. Российским покупателям предложат выбор из двух двигателей: 1,6-литрового «атмосферника» мощностью 117 л.с. и 153 Нм крутящего момента и 1,4-литрового турбомотора, отдача которого составляет 133 л.с. и 196 Нм. Первый работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dongfeng Peugeot Citroen или «роботом» Dongfeng Getrag. Второй сочетается только с 6-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Важный нюанс - автопроизводитель рекомендует для кроссовера исключительно 95-ый бензин.
В список доступного оборудования входит светодиодная оптика, защитный пластиковый обвес, противотуманные фары с массивным хромированным обрамлением, рейлинги на крыше, подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Цена базовой версии будет приближаться к 1 млн рублей, а кроссоверы с турбомотором могут оказаться дороже миллиона. По всей видимости, продажи начнутся в январе 2020 года, когда будет понятно, на сколько правительство повысит ставку утилизационного сбора.
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Отзывы по теме
На вид очень даже ничего, даже не скажешь с первого взгляда, что китаец. Мотор мощный, комплектация традиционно богатая, но и цена за всю эту прелесть соответствующая.
Про туманные перспективы - это верно подмечено. Отдавать миллион за автомобиль не слишком популярной марки мало кому придет в голову. Китайцам остается надеяться лишь на любителей всего нового и необычного, у которых, к тому же, этот миллион не единственный и его можно потратить на эксперименты.
Цитата:| Кому: Greg Да похоже что с движками все в порядке не только у Х30. Взяли брату AX7. Понятно что машинка еще новенькая и дефекты не успели бы вскрыться, но проехали на ней уже довольно много и двигатель реально радует как своей динамикой, так и экономичностью. Если честно, то реально ожидали ...
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