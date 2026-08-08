Dongfeng Yipai M8: Китайский гигант с третьим рядом для взрослых и автопилотом Huawei уже в «базе» за 1,8 млн юаней

Dongfeng Yipai M8: просторный кроссовер с третьим рядом и электроникой Huawei

Dongfeng Yipai M8 выходит на рынок с акцентом на комфорт третьего ряда, продвинутую электронику Huawei и выбор между гибридом и электромобилем. Модель может изменить подход к оснащению семейных авто в среднем сегменте именно сейчас.

Dongfeng Yipai M8 выходит на рынок с акцентом на комфорт третьего ряда, продвинутую электронику Huawei и выбор между гибридом и электромобилем. Модель может изменить подход к оснащению семейных авто в среднем сегменте именно сейчас.

Dongfeng Yipai M8 появился в Китае как ответ на типичные компромиссы в сегменте больших семейных кроссоверов. Обычно покупателям приходится выбирать между просторными третьими рядами и современными электронными помощниками, а за полный набор опций платить ощутимо больше. В случае с M8 производитель решил предложить максимальную комплектацию, что сразу же выделяет модель на фоне конкурентов.

Внешне Yipai M8 напоминает модернизированный Yipai 008, но с рядом изменений: новыми передней и задней частью, двухъярусной оптикой, хромированной окантовкой стекол и выбором между 20- и 21-дюймовыми колесами. Габариты впечатляют: длина 5020 мм, ширина 1975 мм, высота 1733 мм, колесная база 3025 мм.

Главное преимущество - третий ряд, который действительно рассчитан на взрослых пассажиров. Благодаря разумному соотношению колесной базы и длины кузова, а также грамотному устройству салона, второй и третий ряды позволяют увеличить место для коленей, высота порога задней двери уменьшена до 445 мм. Второй ряд - это кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, что редко встречается в этом сегменте.

Подвеска с интеллектуальной системой EDC и алюминиевыми рычагами обеспечивает устойчивость и комфорт даже на высоких скоростях. В тесте на управляемость M8 показал результат лучше, чем некоторые спорткары, что подтвердило высокий уровень инженерной разработки.

Особое внимание уделено электронике: уже в базе установлен комплекс Huawei Qiankun с автопилотом ADS 5 Pro, открытой системой HarmonyOS Cockpit 5.2, аудиосистемой Huawei Sound и полным набором датчиков, включая лидар, 11 камер и 12 ультразвуковых радаров. Навигационный автопилот работает не только на трассе, но и в городе, система безопасности включает функции, которые редко встречаются даже в премиальных моделях.

В салоне - новые экраны (от 8,8 до 16,1 дюйма в зависимости от версии), потолочный планшет, аудиосистема с 21 динамиком, проекционный светильник и даже холодильник. Внутренние материалы сертифицированы по стандарту OEKO-TEX, уровень формальдегида в салоне в несколько раз ниже нормы, что особенно важно для семей с детьми.

Покупателям доступен выбор между гибридной и полностью электрической моделями. Гибрид оснащен 1,5-литровым мотором (атмосферным или турбированным) и электродвигателем на 292 л.с., запас хода на электротяге - до 300 км. Электрокар построен по 800-вольтовой архитектуре, имеет двигатель на 313 л.с. и батарею CATL на 77,38 кВт·ч, что обеспечивает пробег до 600 км. Оба варианта - заднеприводные, батарея прошла комплексные испытания на безопасность.

Цены в Китае начинаются от 179 800 юаней за гибрид и от 199 800 юаней за электрокар, а с учетом акций и бонусов стоимость может быть еще ниже. В России поставок нет, но возможен параллельный импорт, хотя цена может вырасти почти вдвое. На фоне роста интереса к электромобилям и гибридам, появление такой модели может изменить расстановку сил в сегменте семейных кроссоверов.

Для сравнения, на рынке уже есть альтернативы с акцентом на комфорт и технологии, например, Nissan Teana IV, который также отличается просторным салоном и современной комплектацией - подробнее об этом можно узнать в материале о преимуществах Teana IV на российском рынке .