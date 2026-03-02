Финская компания готова доказать реальность своей инновации и изменить рынок аккумуляторов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 04:36

Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB

Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB

Финская компания готова доказать реальность своей инновации и изменить рынок аккумуляторов

Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB

Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.

Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.

Когда компания  Donut Lab на выставке CES 2026 объявила о разработке первой в мире серийной твердотельной батареи (SSB), это стало настоящей сенсацией для автомобильной отрасли. Финская компания не просто объявила революцию — она заявила о возможности изменить сам стандарт производства аккумуляторов.

Однако столь громкое заявление тут же вызвало волнение скептицизма. Эксперты и конкуренты поспешили обвинить Donut Lab во лжи и даже мошенничестве, ведь до сих пор ни одному производителю не удалось довести твердотельные батареи до массового производства.

Теперь компания готова доказать, что ее разработка — это не просто красивая презентация, настоящий продукт, способный изменить правила игры. Donut Lab активно приглашает независимых экспертов по тестированию своих батарей, обращает внимание на предприятие и открыто отвечает за самые острые вопросы. Такой подход – редкость для области, где секретность и осторожность обычно преобладают над открытостью.

Если Donut Lab действительно сможет проверить свои заявления, последствия для рынка будут колоссальными. Производители электромобилей получают доступ к более легким, компактным и емким аккумуляторам, что позволяет снизить стоимость машин и увеличить их запас хода. Это может стать толчком к массовому переходу на электротягу даже в тех сегментах, где раньше электромобили считались неэффективными.

Однако пока что многие специалисты считают, что проект продолжается с недоверием. Слишком уж много было громких обещаний и разочарований в этой сфере за последние годы. Тем не менее, Donut Lab не уходит и, похоже, готова идти до конца, чтобы подтвердить свое право. В ближайшие месяцы рынок узнает, что финская компания действительно совершила прорыв, или же это была очередная красивая история, не имеющая под собой основ.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Воронеж Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться