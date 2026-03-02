Финская компания готова доказать реальность своей инновации и изменить рынок аккумуляторов

2 марта 2026, 04:36
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.
Когда компания Donut Lab на выставке CES 2026 объявила о разработке первой в мире серийной твердотельной батареи (SSB), это стало настоящей сенсацией для автомобильной отрасли. Финская компания не просто объявила революцию — она заявила о возможности изменить сам стандарт производства аккумуляторов.
Однако столь громкое заявление тут же вызвало волнение скептицизма. Эксперты и конкуренты поспешили обвинить Donut Lab во лжи и даже мошенничестве, ведь до сих пор ни одному производителю не удалось довести твердотельные батареи до массового производства.
Теперь компания готова доказать, что ее разработка — это не просто красивая презентация, настоящий продукт, способный изменить правила игры. Donut Lab активно приглашает независимых экспертов по тестированию своих батарей, обращает внимание на предприятие и открыто отвечает за самые острые вопросы. Такой подход – редкость для области, где секретность и осторожность обычно преобладают над открытостью.
Если Donut Lab действительно сможет проверить свои заявления, последствия для рынка будут колоссальными. Производители электромобилей получают доступ к более легким, компактным и емким аккумуляторам, что позволяет снизить стоимость машин и увеличить их запас хода. Это может стать толчком к массовому переходу на электротягу даже в тех сегментах, где раньше электромобили считались неэффективными.
Однако пока что многие специалисты считают, что проект продолжается с недоверием. Слишком уж много было громких обещаний и разочарований в этой сфере за последние годы. Тем не менее, Donut Lab не уходит и, похоже, готова идти до конца, чтобы подтвердить свое право. В ближайшие месяцы рынок узнает, что финская компания действительно совершила прорыв, или же это была очередная красивая история, не имеющая под собой основ.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 21:31
Автодом на базе Вектор Next: как автобус превращается в полноценное жилье
В России появился автодом, который способен заменить городскую квартиру. Нижегородские инженеры предлагают индивидуальные решения на базе автобуса Вектор Next, оснащая их всем необходимым для жизни. Почему этот проект вызывает интерес и каковы его ключевые отличия - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
01.03.2026, 21:05
Возвращение легенды: почему новой «Волге» будет трудно конкурировать с китайцами
В 2026 году на рынок выходят новые автомобили Volga с китайской технической базой. Это уже третья попытка возродить легендарный бренд, и эксперты обсуждают, какие цены позволят проекту стать успешным. Почему этот запуск важен для российского автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:48
Дом на колесах Summer Breeze: мобильный уют с интерьером из красного кедра
В мире автодомов привычные платформы вроде Mercedes-Benz Sprinter давно стали стандартом, но на рынке появляются альтернативы с не менее интересными решениями. Summer Breeze на базе Ram ProMaster 2500 выделяется уникальным интерьером из красного кедра и продуманной эргономикой. Почему этот проект привлек внимание экспертов и чем он отличается от привычных кемперов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 20:30
Airbus ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz: роскошь бизнес-класса на высоте 6 км
Airbus удивил рынок, интегрировав интерьер Mercedes-Benz в свой вертолет ACH145. Эта лимитированная модель стоимостью $10 млн обещает новый стандарт роскоши для деловых перелетов. Почему именно сейчас производители делают ставку на премиум-отделку и что это значит для будущего корпоративной авиации - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
02.03.2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 21:31
Автодом на базе Вектор Next: как автобус превращается в полноценное жилье
В России появился автодом, который способен заменить городскую квартиру. Нижегородские инженеры предлагают индивидуальные решения на базе автобуса Вектор Next, оснащая их всем необходимым для жизни. Почему этот проект вызывает интерес и каковы его ключевые отличия - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
01.03.2026, 21:05
Возвращение легенды: почему новой «Волге» будет трудно конкурировать с китайцами
В 2026 году на рынок выходят новые автомобили Volga с китайской технической базой. Это уже третья попытка возродить легендарный бренд, и эксперты обсуждают, какие цены позволят проекту стать успешным. Почему этот запуск важен для российского автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:48
Дом на колесах Summer Breeze: мобильный уют с интерьером из красного кедра
В мире автодомов привычные платформы вроде Mercedes-Benz Sprinter давно стали стандартом, но на рынке появляются альтернативы с не менее интересными решениями. Summer Breeze на базе Ram ProMaster 2500 выделяется уникальным интерьером из красного кедра и продуманной эргономикой. Почему этот проект привлек внимание экспертов и чем он отличается от привычных кемперов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 20:30
Airbus ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz: роскошь бизнес-класса на высоте 6 км
Airbus удивил рынок, интегрировав интерьер Mercedes-Benz в свой вертолет ACH145. Эта лимитированная модель стоимостью $10 млн обещает новый стандарт роскоши для деловых перелетов. Почему именно сейчас производители делают ставку на премиум-отделку и что это значит для будущего корпоративной авиации - разбираемся в деталях.Читать далее