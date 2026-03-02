Финская компания готова доказать реальность своей инновации и изменить рынок аккумуляторов

Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB

Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.

Когда компания Donut Lab на выставке CES 2026 объявила о разработке первой в мире серийной твердотельной батареи (SSB), это стало настоящей сенсацией для автомобильной отрасли. Финская компания не просто объявила революцию — она заявила о возможности изменить сам стандарт производства аккумуляторов.

Однако столь громкое заявление тут же вызвало волнение скептицизма. Эксперты и конкуренты поспешили обвинить Donut Lab во лжи и даже мошенничестве, ведь до сих пор ни одному производителю не удалось довести твердотельные батареи до массового производства.

Теперь компания готова доказать, что ее разработка — это не просто красивая презентация, настоящий продукт, способный изменить правила игры. Donut Lab активно приглашает независимых экспертов по тестированию своих батарей, обращает внимание на предприятие и открыто отвечает за самые острые вопросы. Такой подход – редкость для области, где секретность и осторожность обычно преобладают над открытостью.

Если Donut Lab действительно сможет проверить свои заявления, последствия для рынка будут колоссальными. Производители электромобилей получают доступ к более легким, компактным и емким аккумуляторам, что позволяет снизить стоимость машин и увеличить их запас хода. Это может стать толчком к массовому переходу на электротягу даже в тех сегментах, где раньше электромобили считались неэффективными.

Однако пока что многие специалисты считают, что проект продолжается с недоверием. Слишком уж много было громких обещаний и разочарований в этой сфере за последние годы. Тем не менее, Donut Lab не уходит и, похоже, готова идти до конца, чтобы подтвердить свое право. В ближайшие месяцы рынок узнает, что финская компания действительно совершила прорыв, или же это была очередная красивая история, не имеющая под собой основ.