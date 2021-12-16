Дополнительные опции в ОСАГО: что об этом думают автовладельцы
По мнению опрошенных (а таковых оказалось 1,5 тыс. со всей России), ОСАГО не хватает покрытия ущерба от ненадлежащего состояния дорог (тех же ям). Данную опцию в полисе обязательного автострахования хотели бы видеть 69% опрошенных.
Подавляющее большинство наших водителей (66%) желают, чтобы полис «автогражданки» мог защищать от ущерба при падении деревьев и дорожных конструкций, 60% - при противоправных действиях третьих лиц, 54% - при ремонте дорог, 53% - при падении наледи, 46% - при затоплении.
85% российских водителей спят и видят, чтобы были повышены выплаты по ОСАГО. С 400 тыс. рублей до 1 млн рублей следует поднять лимит за материальный ущерб, - так считают 48% опрошенных, а лимит по жизни и здоровью - с 500 тыс. рублей до 1-2 млн рублей: за это повышение проголосовали 41% респондентов. Причем повышение размера возмещения, по мнению людей, должно быть в полисе как опция.
91% автовладельцев не против, если в полисе ОСАГО будет прописана возможность установить 100% компенсацию стоимости новых запчастей. Как известно, на данный момент из денежной выплаты по ОСАГО вычитается износ (плата за то, что старая деталь меняется на новую - это до 50% стоимости запчасти).
Логичным шагом в рамках дальнейшей индивидуализации ОСАГО могло бы стать расширение полисов за счет специальных доппакетов – за это высказалось 28% автовладельцев. В списке основных пожеланий – наличие опции экспресс-выплаты, а также включение в ОСАГО возможности выплаты, даже если у виновника ДТП отсутствует полис ОСАГО (сейчас пострадавшему возмещается вред по ОСАГО, только если полис есть у обоих участников ДТП).
Наконец, определенная часть водителей выступила за возможность дополнения базового ОСАГО произвольным набором страховых продуктов. Это могло бы превратить полис в некий «конструктор», который водители смогут настроить, что называется, под себя.
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