В Санкт-Петербурге стартует пробег «Дорога домой»
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Идея пробега – отыскать и понять, что для каждого из нас означает понятие – «дом». Ведь даже у техники есть свой «дом» – завод, из стен которого она вышла. Именно к этому дому и приведёт участников экспедиции их дорога. Конечный пункт – город Рыбинск, где находится завод «Русской механики».
За 7 дней пути путешественники преодолеют около 1000 километров дорог и направлений. Большая часть маршрута пройдет по пересечённой местности, лесным дорогам, лесовозным колеям и заброшенным тропам. На протяжении недели техника и люди будут проходить нелегкие испытания – преодолевать тяжелые дорожные ситуации, бороться с непогодой, проверять на прочность себя и – в первую очередь – технику.
Справятся ли российские квадроциклы с российскими дорогами? Какой запас прочности у этой техники в режиме максимальных нагрузок? Будут ли поломки, или обойдётся без них? Справятся ли люди с непривычными условиями? Что увидят они на своём пути: российскую глубинку с заброшенными деревнями и непроходимыми дорогами? Кому помогут они в этом путешествии? И кто придёт на помощь им? Что такое – дом? Это – вся наша огромная страна, или маленький хутор, затерянный в лесу? Огромный особняк из стекла и бетона или крошечная квартирка на окраине мегаполиса?
На все эти вопросы и будут искать ответы участники пробега. В процессе путешествия будут проходить съемки одноименного документального фильма, где раскроются все этапы подготовки и самой экспедиции, все приключения, которые будут сопровождать героев на пути их следования. И, конечно, именно в фильме мы и услышим ответы на волнующие всех вопросы, если, конечно, они будут найдены.
Порядка 10 человек на квадроциклах и багги российского производства проведут неделю в лесах и полях, преодолев за это время 1000 километров. Настоящие приключение про русский характер и Россию! Старт 12 августа.
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