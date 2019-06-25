25 июня 2019, 09:17

В Санкт-Петербурге стартует пробег «Дорога домой»

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12 августа из Санкт-Петербурга стартует уникальный пробег «Дорога домой». Необычность его заключается в том, что весь маршрут пройдет по пересеченной местности, практически без использования дорог общего пользования. В пробеге примет участие только техника российского производства – квадроциклы и багги завода «Русская механика».
В Санкт Петербурге стартует пробег Дорога домой

Идея пробега – отыскать и понять, что для каждого из нас означает понятие – «дом». Ведь даже у техники есть свой «дом» – завод, из стен которого она вышла. Именно к этому дому и приведёт участников экспедиции их дорога. Конечный пункт – город Рыбинск, где находится завод «Русской механики».

За 7 дней пути путешественники преодолеют около 1000 километров дорог и направлений. Большая часть маршрута пройдет по пересечённой местности, лесным дорогам, лесовозным колеям и заброшенным тропам. На протяжении недели техника и люди будут проходить нелегкие испытания – преодолевать тяжелые дорожные ситуации, бороться с непогодой, проверять на прочность себя и – в первую очередь – технику.

Справятся ли российские квадроциклы с российскими дорогами? Какой запас прочности у этой техники в режиме максимальных нагрузок? Будут ли поломки, или обойдётся без них? Справятся ли люди с непривычными условиями? Что увидят они на своём пути: российскую глубинку с заброшенными деревнями и непроходимыми дорогами? Кому помогут они в этом путешествии? И кто придёт на помощь им? Что такое – дом? Это – вся наша огромная страна, или маленький хутор, затерянный в лесу? Огромный особняк из стекла и бетона или крошечная квартирка на окраине мегаполиса?

На все эти вопросы и будут искать ответы участники пробега. В процессе путешествия будут проходить съемки одноименного документального фильма, где раскроются все этапы подготовки и самой экспедиции, все приключения, которые будут сопровождать героев на пути их следования. И, конечно, именно в фильме мы и услышим ответы на волнующие всех вопросы, если, конечно, они будут найдены.

Порядка 10 человек на квадроциклах и багги российского производства проведут неделю в лесах и полях, преодолев за это время 1000 километров. Настоящие приключение про русский характер и Россию! Старт 12 августа.


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В Санкт-Петербурге стартует пробег «Дорога домой»
Идея пробега – отыскать и понять, что для каждого из нас означает понятие – «дом». Ведь даже у техники есть свой «дом» – завод, из стен которого она вышла. Именно к этому дому и приведёт участников экспедиции их дорога. Конечный пункт – город Рыбинск, где находится завод «Русской механики». За 7 дней пути путешественники преодолеют около 1000 километров дорог и направлений. Большая часть маршрута пройдет по пересечённой местности, лесным дорогам, лесовозным колеям и заброшенным тропам. На протяжении недели техника и люди будут проходить нелегкие испытания – преодолевать тяжелые дорожные ситуации, бороться с непогодой, проверять на прочность себя и – в первую очередь – технику.Справятся ли российские квадроциклы с российскими дорогами? Какой запас прочности у этой техники в режиме максимальных нагрузок? Будут ли поломки, или обойдётся без них? Справятся ли люди с непривычными условиями? Что увидят они на своём пути: российскую глубинку с заброшенными деревнями и непроходимыми дорогами? Кому помогут они в этом путешествии? И кто придёт на помощь им? Что такое – дом? Это – вся наша огромная страна, или маленький хутор, затерянный в лесу? Огромный особняк из стекла и бетона или крошечная квартирка на окраине мегаполиса? На все эти вопросы и будут искать ответы участники пробега. В процессе путешествия будут проходить съемки одноименного документального фильма, где раскроются все этапы подготовки и самой экспедиции, все приключения, которые будут сопровождать героев на пути их следования. И, конечно, именно в фильме мы и услышим ответы на волнующие всех вопросы, если, конечно, они будут найдены.Порядка 10 человек на квадроциклах и багги российского производства проведут неделю в лесах и полях, преодолев за это время 1000 километров. Настоящие приключение про русский характер и Россию! Старт 12 августа.
2019-06-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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