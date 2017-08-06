Дорога на Бугры, наконец-то, обрела должный вид
Луч света в бугровской проблеме засиял в том году, когда стороны наконец-то решили покончить с документным безобразием и передали участок на баланс «Ленавтодора». В результате проведения кадастровых работ участок автодороги, совпадающий с улицей Шоссейной (Бугры) и обладавший признаками бесхозяйного объекта, вошел в состав региональной автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск». Представители компании выступили с заявлением, что обязательно приведут дорогу в нормативное состояние.
Сказано – сделано. Пусть и через несколько месяцев ожидания. На минувшей неделе дорожно-ремонтная техника вышла на «бездорожье» и привела участок в должный порядок. Теперь передвигаться от выше указанной развилки в сторону Бугров – одно удовольствие. Не верите – проверьте сами…
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