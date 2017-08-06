6 августа 2017, 00:22

Дорога на Бугры, наконец-то, обрела должный вид

Дорога через Бугры и на ее «подступах» многие годы пребывала в ужасном (другого эпитета не найдешь) состоянии. Особенно «удались» те несколько сотен метров бесхозного участка, что тянулись от развилки на Парнас до самих Бугров.
^

Ранее мы писали
Автомобилисты, пользующиеся дорогой через пос. Бугры (Всеволожский район Ленобласти), сложили все маты в адрес ...
Читать далее
Основная беда заключалась в отсутствии у участка хозяина – ни на городском, ни на областном балансе он не числился. Отсюда постоянные ямы, колдобины, ухабы да трещины. Дорожники обоих субъектов лишь разводили руками и расписывались в своей немощи, дескать, и рады бы навести тут надлежащий порядок, но, увы, не имеем возможности.

Луч света в бугровской проблеме засиял в том году, когда стороны наконец-то решили покончить с документным безобразием и передали участок на баланс «Ленавтодора». В результате проведения кадастровых работ участок автодороги, совпадающий с улицей Шоссейной (Бугры) и обладавший признаками бесхозяйного объекта, вошел в состав региональной автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск». Представители компании выступили с заявлением, что обязательно приведут дорогу в нормативное состояние.

Сказано – сделано. Пусть и через несколько месяцев ожидания. На минувшей неделе дорожно-ремонтная техника вышла на «бездорожье» и привела участок в должный порядок. Теперь передвигаться от выше указанной развилки в сторону Бугров – одно удовольствие. Не верите – проверьте сами…


Фото из архива редакции

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Появилась проблема с тормозами, то пропадут то появятся, решил ехать на СТО PitLine. По результатам диагностики оказалась проблема в главном тормозном цилиндре. После замены все отлично работает. Спасибо.
БогданИЛЬИЧЕВ
Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Николай
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Обходиться без ГИБДД. Как приучить к Европротоколу?
Тест-драйв Range Rover Velar: цифровой дворецкий
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Дорога на Бугры, наконец-то, обрела должный вид
{{material_119068}} Основная беда заключалась в отсутствии у участка хозяина – ни на городском, ни на областном балансе он не числился. Отсюда постоянные ямы, колдобины, ухабы да трещины. Дорожники обоих субъектов лишь разводили руками и расписывались в своей немощи, дескать, и рады бы навести тут надлежащий порядок, но, увы, не имеем возможности.Луч света в бугровской проблеме засиял в том году, когда стороны наконец-то решили покончить с документным безобразием и передали участок на баланс «Ленавтодора». В результате проведения кадастровых работ участок автодороги, совпадающий с улицей Шоссейной (Бугры) и обладавший признаками бесхозяйного объекта, вошел в состав региональной автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск». Представители компании выступили с заявлением, что обязательно приведут дорогу в нормативное состояние.Сказано – сделано. Пусть и через несколько месяцев ожидания. На минувшей неделе дорожно-ремонтная техника вышла на «бездорожье» и привела участок в должный порядок. Теперь передвигаться от выше указанной развилки в сторону Бугров – одно удовольствие. Не верите – проверьте сами…
2017-08-06
Автор: Фото из архива редакции
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижневартовск Кировская область Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG