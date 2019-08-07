Дороги Ленинградской области преображаются благодаря финансированию
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В Псков из Кингисеппа
К сегодняшней дате закончен ремонт участка региональной трассы «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье». Как известно, она связывает сопредельные Ленинградскую и Псковскую области и является одной из самых протяжённых трасс на Северо-Западе России, не считая магистралей федерального значения.
Поскольку дорога востребована в летний период, дорожники делали ремонт практически без ограничения движения транспорта. Дорожники срезали изношенный слой асфальта, вычистили полосу отвода и укрепили обочины. Под финал было уложено 2 слоя прочного асфальтобетона и нанесена дорожная разметка.
К Саблинским пещерам
Заметно обновился участок региональной трассы «Ульяновка — Отрадное»: срезан поврежденный слой полотна, вместо которого уложено 2 слоя нового асфальтобетона. Для безопасности движения автомобилей и автобусов от кустов и деревьев были очищены обочины и полоса отвода дороги. На отремонтированный участок нанесли износостойкую разметку и поставили соответствующие дорожныые знаки.
Дорога «Ульяновка — Отрадное» считается важным и единственно быстрым направлением для передвигающихся из Тосненского района в Кировский (и наоборот), минуя заезд в Санкт-Петербург и КАД. Трафик на ней, по местным меркам, приличный - порядка 10 000 автомобилей в сутки.
В город атомщиков
Заметно преобразился 20-километровый участок региональной трассы «Санкт-Петербург — Ручьи», которая является основным путём проезда к Сосновому Бору. Важно, что строители справились с поставленной задачей на месяц ранее запланированного.
На то, чтобы укрепить обочины, уложить 2 слоя нового асфальтобетона и нанести разметку, из федерального бюджета и кармана Ленинградской области, пришлось выделить 150 млн рублей.
Теперь же обеспечен ровный, а потому безопасный выход из Санкт-Петербурга в Ломоносовский и Кингисеппский районы Ленобласти вдоль южного берега Финского залива. Интенсивность движения транспорта здесь превышает 12 000 автомобилей в сутки. Напомним, что в июле была отремонтирована автодорога «Сосновый Бор — Глобицы», следовательно, отныне атомград получил гладкие пути проезда.
Что в целом?
Как отмечает пресс-служба областного Правительства, к концу июля 2019 года «Ленавтодор» заключил 18 контрактов на ремонт региональных трасс в 13 муниципальных районах области. При этом на 10 объектах работы уже полностью завершены.
В текущем году на ремонт областных дорог направлено почти 1,5 млрд рублей. 296 млн рублей 47 регион получил в качестве федерального софинансирования на ремонт ряда дорог. Всего же на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 г.г. 47-м регионом в региональном бюджете предусмотрено почти 14 млрд рублей.
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