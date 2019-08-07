Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 августа 2019, 18:16

Дороги Ленинградской области преображаются благодаря финансированию

  • 911
  • 0
ГКУ «Ленавтодор» чуть ли не ежедневно отчитывается о реализации Адресной программы ремонтов дорог Ленинградской области на 2019 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот лишь три самых свежих адреса, по которым с этого времени можно ездить, не боясь остаться без подвески.
Дороги Ленинградской области преображаются благодаря финансированию

фото пользователя 110km

В Псков из Кингисеппа 

К сегодняшней дате закончен ремонт участка региональной трассы «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье». Как известно, она связывает сопредельные Ленинградскую и Псковскую области и является одной из самых протяжённых трасс на Северо-Западе России, не считая магистралей федерального значения.

Поскольку дорога востребована в летний период, дорожники делали ремонт практически без ограничения движения транспорта. Дорожники срезали изношенный слой асфальта, вычистили полосу отвода и укрепили обочины. Под финал было уложено 2 слоя прочного асфальтобетона и нанесена дорожная разметка.

Ранее мы писали
Возле Сойкиной горы в Кингисеппском районе Ленинградской области начался ремонт автомобильной дороги регионального ...
Читать далее
Сработали, по всей видимости, неплохо, коли на выполненный ремонт дали гарантию сроком 4 года. Что интересно, качество покрытия проверяла специализированная лаборатория «Ленавтодора». Пробы асфальта испытывали на прочность и качество состава. Замеряли ровность и коэффициент сцепления шин автомобиля со свежим асфальтом. К слову, от этого показателя в немалой степени зависит поведение автомобиля на дороге во время дождя или снегопада, то есть на влажной поверхности.

К Саблинским пещерам

Заметно обновился участок региональной трассы «Ульяновка — Отрадное»: срезан поврежденный слой полотна, вместо которого уложено 2 слоя нового асфальтобетона. Для безопасности движения автомобилей и автобусов от кустов и деревьев были очищены обочины и полоса отвода дороги. На отремонтированный участок нанесли износостойкую разметку и поставили соответствующие дорожныые знаки.

Дорога «Ульяновка — Отрадное» считается важным и единственно быстрым направлением для передвигающихся из Тосненского района в Кировский (и наоборот), минуя заезд в Санкт-Петербург и КАД. Трафик на ней, по местным меркам, приличный - порядка 10 000 автомобилей в сутки.

Ранее мы писали
Кто много путешествует на машине, наверное, согласится с нами: дороги в Ленинградской области, в сравнении ...
Читать далее
Ко всему прочему, дорога ведет к природному памятнику «Саблинский», который знаменит не только уникальным рельефом местности, но и своей историей: в XIII веке здесь была стоянка Александра Невского перед битвой со шведами.

В город атомщиков

Заметно преобразился 20-километровый участок региональной трассы «Санкт-Петербург — Ручьи», которая является основным путём проезда к Сосновому Бору. Важно, что строители справились с поставленной задачей на месяц ранее запланированного.

На то, чтобы укрепить обочины, уложить 2 слоя нового асфальтобетона и нанести разметку, из федерального бюджета и кармана Ленинградской области, пришлось выделить 150 млн рублей.  
Теперь же обеспечен ровный, а потому безопасный выход из Санкт-Петербурга в Ломоносовский и Кингисеппский районы Ленобласти вдоль южного берега Финского залива. Интенсивность движения транспорта здесь превышает 12 000 автомобилей в сутки. Напомним, что в июле была отремонтирована автодорога «Сосновый Бор — Глобицы», следовательно, отныне атомград получил гладкие пути проезда.

Что в целом?

Как отмечает пресс-служба областного Правительства, к концу июля 2019 года «Ленавтодор» заключил 18 контрактов на ремонт региональных трасс в 13 муниципальных районах области. При этом на 10 объектах работы уже полностью завершены.

В текущем году на ремонт областных дорог направлено почти 1,5 млрд рублей. 296 млн рублей 47 регион получил в качестве федерального софинансирования на ремонт ряда дорог. Всего же на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 г.г. 47-м регионом в региональном бюджете предусмотрено почти 14 млрд рублей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
пьяный за рулем
это только кажется, что если сядешь пьяным за руль, то проблем не будет, но лучше не рисковать, почти всегда что-то случается
niki93
Девушки и авто
и никто так и не скинул)
niki93
хзалопнулась дверь
да уж, надо дома запасные иметь, я понял
niki93
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Дороги Ленинградской области преображаются благодаря финансированию
В Псков из Кингисеппа  К сегодняшней дате закончен ремонт участка региональной трассы «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье». Как известно, она связывает сопредельные Ленинградскую и Псковскую области и является одной из самых протяжённых трасс на Северо-Западе России, не считая магистралей федерального значения.Поскольку дорога востребована в летний период, дорожники делали ремонт практически без ограничения движения транспорта. Дорожники срезали изношенный слой асфальта, вычистили полосу отвода и укрепили обочины. Под финал было уложено 2 слоя прочного асфальтобетона и нанесена дорожная разметка.{{material_126540}} Сработали, по всей видимости, неплохо, коли на выполненный ремонт дали гарантию сроком 4 года. Что интересно, качество покрытия проверяла специализированная лаборатория «Ленавтодора». Пробы асфальта испытывали на прочность и качество состава. Замеряли ровность и коэффициент сцепления шин автомобиля со свежим асфальтом. К слову, от этого показателя в немалой степени зависит поведение автомобиля на дороге во время дождя или снегопада, то есть на влажной поверхности.К Саблинским пещерамЗаметно обновился участок региональной трассы «Ульяновка — Отрадное»: срезан поврежденный слой полотна, вместо которого уложено 2 слоя нового асфальтобетона. Для безопасности движения автомобилей и автобусов от кустов и деревьев были очищены обочины и полоса отвода дороги. На отремонтированный участок нанесли износостойкую разметку и поставили соответствующие дорожныые знаки.Дорога «Ульяновка — Отрадное» считается важным и единственно быстрым направлением для передвигающихся из Тосненского района в Кировский (и наоборот), минуя заезд в Санкт-Петербург и КАД. Трафик на ней, по местным меркам, приличный - порядка 10 000 автомобилей в сутки.{{material_125766}} Ко всему прочему, дорога ведет к природному памятнику «Саблинский», который знаменит не только уникальным рельефом местности, но и своей историей: в XIII веке здесь была стоянка Александра Невского перед битвой со шведами.В город атомщиковЗаметно преобразился 20-километровый участок региональной трассы «Санкт-Петербург — Ручьи», которая является основным путём проезда к Сосновому Бору. Важно, что строители справились с поставленной задачей на месяц ранее запланированного. На то, чтобы укрепить обочины, уложить 2 слоя нового асфальтобетона и нанести разметку, из федерального бюджета и кармана Ленинградской области, пришлось выделить 150 млн рублей.  Теперь же обеспечен ровный, а потому безопасный выход из Санкт-Петербурга в Ломоносовский и Кингисеппский районы Ленобласти вдоль южного берега Финского залива. Интенсивность движения транспорта здесь превышает 12 000 автомобилей в сутки. Напомним, что в июле была отремонтирована автодорога «Сосновый Бор — Глобицы», следовательно, отныне атомград получил гладкие пути проезда. Что в целом?Как отмечает пресс-служба областного Правительства, к концу июля 2019 года «Ленавтодор» заключил 18 контрактов на ремонт региональных трасс в 13 муниципальных районах области. При этом на 10 объектах работы уже полностью завершены. В текущем году на ремонт областных дорог направлено почти 1,5 млрд рублей. 296 млн рублей 47 регион получил в качестве федерального софинансирования на ремонт ряда дорог. Всего же на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2019 по 2024 г.г. 47-м регионом в региональном бюджете предусмотрено почти 14 млрд рублей.
2019-08-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Пермь Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.