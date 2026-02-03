Страшный сон страховщика: в ДТП попали сразу два дорогих электрокара — Yangwang U9 и Zeekr 009

3 февраля 2026, 09:24
Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться
Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться
В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.
Случай, произошедший в Китае с участием сразу трех электромобилей, привлек внимание не только местных автолюбителей, но и российских водителей. Причина проста: на дороге столкнулись редкий суперкар Yangwang U9, премиальный минивэн Zeekr 009 и массовый BYD Seagull. Такой состав участников в одном ДТП — большая редкость даже для Поднебесной.
Авария произошла 29 января 2026 года на оживленном перекрестке в провинции Чжэцзян, сообщает Carnewschina. Zeekr 009 остановился на красный сигнал светофора, когда в его правую заднюю часть на высокой скорости врезался Yangwang U9. После удара суперкар не остановился, а продолжил движение, снес придорожные кусты и врезался в рекламную конструкцию. В результате цепной реакции пострадал и компактный BYD Seagull, оказавшийся рядом.
Судя по фото и видео, которые быстро разошлись по соцсетям, Zeekr 009 получил серьезные повреждения передней части, а его правое переднее колесо буквально вырвало из креплений. Yangwang U9 также не избежал серьезного ущерба: у него деформирована передняя часть, но, что особенно важно, ни дыма, ни возгорания аккумулятора не произошло. Это сразу отметили очевидцы, подчеркивая, что современные системы безопасности электрокаров действительно работают.
Интересно, что несмотря на масштаб столкновения, никто из находившихся в автомобилях серьезно не пострадал. Все участники аварии остались на месте происшествия и, по словам свидетелей, продолжили пользоваться мобильными телефонами, ожидая оформления. Официальных комментариев от полиции или дорожных служб на момент публикации не поступало, причины аварии пока не названы.
Yangwang U9 — один из самых дорогих и редких электрокаров на китайском рынке, его поставки исчисляются сотнями экземпляров. Zeekr 009 — представительский минивэн концерна Geely, а BYD Seagull — массовый городской электромобиль. Такое сочетание в одном ДТП — уникальный случай, который уже обсуждают не только в Китае, но и за его пределами.
Для российских автолюбителей этот инцидент — наглядный пример того, как современные электромобили ведут себя в реальных авариях. Отсутствие возгорания батарей после сильных ударов — важный сигнал для тех, кто сомневается в безопасности новых технологий. Однако отсутствие официальных выводов и технических отчетов пока оставляет вопросы открытыми. В любом случае, этот случай еще раз подчеркивает: даже самые дорогие и продвинутые электрокары не застрахованы от дорожных происшествий, а их безопасность — не только вопрос технологий, но и внимательности водителей.
Похожие материалы Бид, Зикр
-
21.01.2026, 09:54
Парадокс рынка: Китай назвал лучших автопроизводителей и модели 2025 года — лидеры снова удивили
В Китае подвели итоги автомобильного года. Оценка проводилась по пяти параметрам. В списке - как привычные, так и новые имена. Электромобили и гибриды бросили вызов классике. Кто оказался на вершине - интрига сохраняется.Читать далее
-
25.11.2025, 06:20
Zeekr запускает масштабное обновление ADAS для старых 001 и 009 с переходом на 700 TOPS
Zeekr готовит масштабное обновление для своих электрокаров. Владельцы 001 и 009 получат шанс перейти на новую систему. Компания запускает краудфандинг и обещает существенные бонусы. Подробности о стоимости и условиях апгрейда – в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 10:21
BYD показал гиперкар Yangwang U9 Xtreme с 3000 л.с. и рекордной скоростью в Гуанчжоу
На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал лимитированный гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme. Модель удивила рекордной скоростью и инновационными технологиями. Подробности о конструкции и возможностях держатся в секрете. Эксклюзивная серия ограничена 30 экземплярами.Читать далее
-
30.10.2025, 19:26
BYD Yangwang раскрыла секреты 3D-печати кузова U9 Xtreme после рекорда на Нюрбургринге
Инженеры BYD Yangwang применили авиационные материалы и 3D-печать для кузова U9 Xtreme. Электрокар установил рекорд на Нюрбургринге. Технологии обеспечили жесткость и легкость конструкции. Подробности о новых подходах к производству – в нашем материале.Читать далее
-
21.10.2025, 17:56
BYD Yangwang U9 Xtreme стал самым быстрым электрокаром на Нюрбургринге
Китайский электросуперкар удивил мир автоспорта. Новый рекорд на Нюрбургринге уже официально подтвержден. Инженеры обещают продолжить работу над улучшением характеристик. Подробности о достижении держатся в секрете.Читать далее
-
06.10.2025, 16:07
В Китае создали клон премиального Zeekr 9X, который стоит в 20 раз дешевле оригинала
В сети появились фото необычного электрокара. Он очень похож на известный кроссовер. Но его размеры вызывают удивление. Качество материалов тоже вызывает вопросы. Разбираемся в деталях этого феномена.Читать далее
-
23.09.2025, 07:03
Скандал вокруг рекорда скорости электрокара BYD Yangwang U9 Xtreme
Вокруг нового достижения электрокара BYD Yangwang U9 Xtreme разгорелись споры. Подробности вызывают вопросы у экспертов. История развивается стремительно и неожиданно.Читать далее
-
17.09.2025, 14:19
BYD представила прототип Yangwang U9 02 с мощностью свыше 3000 л.с.
BYD показала тизер нового прототипа Yangwang U9 02. Модель обещает уникальные характеристики. Yangwang U9 02 оснащен силовой установкой, развивающей более 3000 лошадиных сил Подробности о дизайне и дате выхода пока не раскрыты.Читать далее
-
09.08.2025, 18:06
Китайский концерн BYD представил обновленный гиперкар Yangwang U9 с силовой установкой мощностью свыше 3000 лошадиных сил
В Китае дебютировал обновленный электрический гиперкар Yangwang U9. Модель от BYD получила силовую установку на 3020 л.с., превзойдя всех конкурентов, уникальную подвеску DiSus-X и запас хода в 450 км. Раскрыты первые технические характеристики и особенности новинки.Читать далее
-
10.04.2024, 23:19
Zeekr анонсировал невероятно роскошный 4-местный минивэн с огромным телевизором и креслами по 6,6 млн рублей каждое
Китайский бренд Zeekr готовится вывести на рынок топовую версию минивэна Zeekr 009 в 4-местном исполнении. Официальная премьера запланирована на 19 апреля. Модификацию назвали Guanghui, что можно перевести с китайского как «Блеск».Читать далее
Похожие материалы Бид, Зикр
-
21.01.2026, 09:54
Парадокс рынка: Китай назвал лучших автопроизводителей и модели 2025 года — лидеры снова удивили
В Китае подвели итоги автомобильного года. Оценка проводилась по пяти параметрам. В списке - как привычные, так и новые имена. Электромобили и гибриды бросили вызов классике. Кто оказался на вершине - интрига сохраняется.Читать далее
-
25.11.2025, 06:20
Zeekr запускает масштабное обновление ADAS для старых 001 и 009 с переходом на 700 TOPS
Zeekr готовит масштабное обновление для своих электрокаров. Владельцы 001 и 009 получат шанс перейти на новую систему. Компания запускает краудфандинг и обещает существенные бонусы. Подробности о стоимости и условиях апгрейда – в нашем материале.Читать далее
-
21.11.2025, 10:21
BYD показал гиперкар Yangwang U9 Xtreme с 3000 л.с. и рекордной скоростью в Гуанчжоу
На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал лимитированный гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme. Модель удивила рекордной скоростью и инновационными технологиями. Подробности о конструкции и возможностях держатся в секрете. Эксклюзивная серия ограничена 30 экземплярами.Читать далее
-
30.10.2025, 19:26
BYD Yangwang раскрыла секреты 3D-печати кузова U9 Xtreme после рекорда на Нюрбургринге
Инженеры BYD Yangwang применили авиационные материалы и 3D-печать для кузова U9 Xtreme. Электрокар установил рекорд на Нюрбургринге. Технологии обеспечили жесткость и легкость конструкции. Подробности о новых подходах к производству – в нашем материале.Читать далее
-
21.10.2025, 17:56
BYD Yangwang U9 Xtreme стал самым быстрым электрокаром на Нюрбургринге
Китайский электросуперкар удивил мир автоспорта. Новый рекорд на Нюрбургринге уже официально подтвержден. Инженеры обещают продолжить работу над улучшением характеристик. Подробности о достижении держатся в секрете.Читать далее
-
06.10.2025, 16:07
В Китае создали клон премиального Zeekr 9X, который стоит в 20 раз дешевле оригинала
В сети появились фото необычного электрокара. Он очень похож на известный кроссовер. Но его размеры вызывают удивление. Качество материалов тоже вызывает вопросы. Разбираемся в деталях этого феномена.Читать далее
-
23.09.2025, 07:03
Скандал вокруг рекорда скорости электрокара BYD Yangwang U9 Xtreme
Вокруг нового достижения электрокара BYD Yangwang U9 Xtreme разгорелись споры. Подробности вызывают вопросы у экспертов. История развивается стремительно и неожиданно.Читать далее
-
17.09.2025, 14:19
BYD представила прототип Yangwang U9 02 с мощностью свыше 3000 л.с.
BYD показала тизер нового прототипа Yangwang U9 02. Модель обещает уникальные характеристики. Yangwang U9 02 оснащен силовой установкой, развивающей более 3000 лошадиных сил Подробности о дизайне и дате выхода пока не раскрыты.Читать далее
-
09.08.2025, 18:06
Китайский концерн BYD представил обновленный гиперкар Yangwang U9 с силовой установкой мощностью свыше 3000 лошадиных сил
В Китае дебютировал обновленный электрический гиперкар Yangwang U9. Модель от BYD получила силовую установку на 3020 л.с., превзойдя всех конкурентов, уникальную подвеску DiSus-X и запас хода в 450 км. Раскрыты первые технические характеристики и особенности новинки.Читать далее
-
10.04.2024, 23:19
Zeekr анонсировал невероятно роскошный 4-местный минивэн с огромным телевизором и креслами по 6,6 млн рублей каждое
Китайский бренд Zeekr готовится вывести на рынок топовую версию минивэна Zeekr 009 в 4-местном исполнении. Официальная премьера запланирована на 19 апреля. Модификацию назвали Guanghui, что можно перевести с китайского как «Блеск».Читать далее