Страшный сон страховщика: в ДТП попали сразу два дорогих электрокара — Yangwang U9 и Zeekr 009

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 09:24

Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться

Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться

Страшный сон страховщика: в ДТП попали сразу два дорогих электрокара — Yangwang U9 и Zeekr 009

Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться

В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.

В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.

Случай, произошедший в Китае с участием сразу трех электромобилей, привлек внимание не только местных автолюбителей, но и российских водителей. Причина проста: на дороге столкнулись редкий суперкар Yangwang U9, премиальный минивэн Zeekr 009 и массовый BYD Seagull. Такой состав участников в одном ДТП — большая редкость даже для Поднебесной.

Авария произошла 29 января 2026 года на оживленном перекрестке в провинции Чжэцзян, сообщает Carnewschina. Zeekr 009 остановился на красный сигнал светофора, когда в его правую заднюю часть на высокой скорости врезался Yangwang U9. После удара суперкар не остановился, а продолжил движение, снес придорожные кусты и врезался в рекламную конструкцию. В результате цепной реакции пострадал и компактный BYD Seagull, оказавшийся рядом.

Судя по фото и видео, которые быстро разошлись по соцсетям, Zeekr 009 получил серьезные повреждения передней части, а его правое переднее колесо буквально вырвало из креплений. Yangwang U9 также не избежал серьезного ущерба: у него деформирована передняя часть, но, что особенно важно, ни дыма, ни возгорания аккумулятора не произошло. Это сразу отметили очевидцы, подчеркивая, что современные системы безопасности электрокаров действительно работают.

Интересно, что несмотря на масштаб столкновения, никто из находившихся в автомобилях серьезно не пострадал. Все участники аварии остались на месте происшествия и, по словам свидетелей, продолжили пользоваться мобильными телефонами, ожидая оформления. Официальных комментариев от полиции или дорожных служб на момент публикации не поступало, причины аварии пока не названы.

Yangwang U9 — один из самых дорогих и редких электрокаров на китайском рынке, его поставки исчисляются сотнями экземпляров. Zeekr 009 — представительский минивэн концерна Geely, а BYD Seagull — массовый городской электромобиль. Такое сочетание в одном ДТП — уникальный случай, который уже обсуждают не только в Китае, но и за его пределами.

Для российских автолюбителей этот инцидент — наглядный пример того, как современные электромобили ведут себя в реальных авариях. Отсутствие возгорания батарей после сильных ударов — важный сигнал для тех, кто сомневается в безопасности новых технологий. Однако отсутствие официальных выводов и технических отчетов пока оставляет вопросы открытыми. В любом случае, этот случай еще раз подчеркивает: даже самые дорогие и продвинутые электрокары не застрахованы от дорожных происшествий, а их безопасность — не только вопрос технологий, но и внимательности водителей.

Упомянутые модели: BYD Yangwang U9, Zeekr 009
Упомянутые марки: BYD, Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, Зикр

Похожие материалы Бид, Зикр

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Калужская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться