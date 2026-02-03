Страшный сон страховщика: в ДТП попали сразу два дорогих электрокара — Yangwang U9 и Zeekr 009

Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться

В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.

Случай, произошедший в Китае с участием сразу трех электромобилей, привлек внимание не только местных автолюбителей, но и российских водителей. Причина проста: на дороге столкнулись редкий суперкар Yangwang U9, премиальный минивэн Zeekr 009 и массовый BYD Seagull. Такой состав участников в одном ДТП — большая редкость даже для Поднебесной.

Авария произошла 29 января 2026 года на оживленном перекрестке в провинции Чжэцзян, сообщает Carnewschina. Zeekr 009 остановился на красный сигнал светофора, когда в его правую заднюю часть на высокой скорости врезался Yangwang U9. После удара суперкар не остановился, а продолжил движение, снес придорожные кусты и врезался в рекламную конструкцию. В результате цепной реакции пострадал и компактный BYD Seagull, оказавшийся рядом.

Судя по фото и видео, которые быстро разошлись по соцсетям, Zeekr 009 получил серьезные повреждения передней части, а его правое переднее колесо буквально вырвало из креплений. Yangwang U9 также не избежал серьезного ущерба: у него деформирована передняя часть, но, что особенно важно, ни дыма, ни возгорания аккумулятора не произошло. Это сразу отметили очевидцы, подчеркивая, что современные системы безопасности электрокаров действительно работают.

Интересно, что несмотря на масштаб столкновения, никто из находившихся в автомобилях серьезно не пострадал. Все участники аварии остались на месте происшествия и, по словам свидетелей, продолжили пользоваться мобильными телефонами, ожидая оформления. Официальных комментариев от полиции или дорожных служб на момент публикации не поступало, причины аварии пока не названы.

Yangwang U9 — один из самых дорогих и редких электрокаров на китайском рынке, его поставки исчисляются сотнями экземпляров. Zeekr 009 — представительский минивэн концерна Geely, а BYD Seagull — массовый городской электромобиль. Такое сочетание в одном ДТП — уникальный случай, который уже обсуждают не только в Китае, но и за его пределами.

Для российских автолюбителей этот инцидент — наглядный пример того, как современные электромобили ведут себя в реальных авариях. Отсутствие возгорания батарей после сильных ударов — важный сигнал для тех, кто сомневается в безопасности новых технологий. Однако отсутствие официальных выводов и технических отчетов пока оставляет вопросы открытыми. В любом случае, этот случай еще раз подчеркивает: даже самые дорогие и продвинутые электрокары не застрахованы от дорожных происшествий, а их безопасность — не только вопрос технологий, но и внимательности водителей.