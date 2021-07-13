Дорогие Tesla привлекают крыс: новая проблема Илона Маска
Грызуны оценили по достоинству новую изоляцию проводов в автомобилях Тесла. Органическая оплетка пришлась им по вкусу. Издание The New York Post опубликовало письмо Сары Уильямс, 41-летнего врача из Манхэттена, владелицы Tesla Model 3 2018 года выпуска.
Сара обратилась в сервисный центр Tesla из-за неисправности кондиционера. Каково же было удивление, когда на месте неисправности специалисты обнаружили мертвую мышь, которая повредила проводку. Компания отказалась признавать этот случай гарантийным. Владелеце пришлось потратить на ремонт более $5000 (=370 000 рублей).
Ответ центрального офиса был таким: «Большинство автопроизводителей используют сою в изоляции проводов для новых автомобилей. Применение данного материала не считается дефектом».
Это не единичный случай, поклонники электромобилей южноафриканского миллиардера говорят, что крысы, мыши и грызуны жуют их Tesla. В британской компании, которая продает систему защиты автомобилей от грызунов RatMat, рассказали, что за последний год к ним обратились около 150 владельцев Tesla, все они страдали от нашествия грызунов.
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