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19 сентября 2019, 14:57

Дорогой бензин вынуждает россиян реже садиться за руль

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Фото: Pixabay
По данным ВЦИОМ, почти половина россиян согласна отказаться от машины из-за высоких цен на бензин. Среди альтернатив личному автотранспорту наши соотечественники все чаще называют велосипеды и различные электрические средства передвижения.
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Сотрудники ВЦИОМ спросили россиян, что может вынудить их отказаться от ежедневного пользования личным автотранспортом. Самой популярной причиной стали высокие цены на бензин. Так считает почти каждый второй опрошенный (47%), сообщает портал Peterburg2

Далее с большим отставанием идет увеличение расходов на обслуживание машины, покупку страховки и повышение транспортного налога (16%). Третье место занимают общие финансовые трудности и стремление сократить расходы (15%). В число других популярных причин отказа от автомобиля попали пробки (15%), забота об экологии (14%) и плохие дороги (7%).

На вопрос о возможной альтернативе личному автотранспорту, 43% опрошенных россиян назвали велосипед, а каждый третий (33%) подумал об электромобилях. Еще 10% респондентов рассматривают возможность пересесть на электроскутеры и электромопеды.

Как выяснили социологи, сейчас автомобиль есть в двух из трех российских семей и это на 20% выше показателя 2014 года. В крупных городах обеспеченность личными автомобилями еще выше. А каждая пятая семья в Москве и Петербурге владеет двумя и более машинами. В роли водителя, как правило, выступают мужчины (78%).

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Дорогой бензин вынуждает россиян реже садиться за руль
{{material_125626}}Сотрудники ВЦИОМ спросили россиян, что может вынудить их отказаться от ежедневного пользования личным автотранспортом. Самой популярной причиной стали высокие цены на бензин. Так считает почти каждый второй опрошенный (47%), сообщает портал Peterburg2. Далее с большим отставанием идет увеличение расходов на обслуживание машины, покупку страховки и повышение транспортного налога (16%). Третье место занимают общие финансовые трудности и стремление сократить расходы (15%). В число других популярных причин отказа от автомобиля попали пробки (15%), забота об экологии (14%) и плохие дороги (7%).На вопрос о возможной альтернативе личному автотранспорту, 43% опрошенных россиян назвали велосипед, а каждый третий (33%) подумал об электромобилях. Еще 10% респондентов рассматривают возможность пересесть на электроскутеры и электромопеды.Как выяснили социологи, сейчас автомобиль есть в двух из трех российских семей и это на 20% выше показателя 2014 года. В крупных городах обеспеченность личными автомобилями еще выше. А каждая пятая семья в Москве и Петербурге владеет двумя и более машинами. В роли водителя, как правило, выступают мужчины (78%).
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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