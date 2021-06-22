22 июня 2021, 00:01
Дорогу к Эльбрусу отремонтируют по «уникальным технологиям» за 4 млрд рублей
Единственная автомобильная дорога, ведущая к Эльбрусу, была разрушена мощными селевыми потоками осенью 2017 года. Работы по устранению последствий все еще ведутся. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову взять проект под личный контроль.
Дарья Климова Фото: news.1777.ru
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Федеральная автодорога А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус протяженностью 104 километра является единственным маршрутом к международному горнолыжному курорту «Эльбрус». В августе и сентябре в Приэльбрусье сошло несколько селевых потоков, дорога к Эльбрусу была разрушена в нескольких местах, пишет ТАСС. Годом позже ее размывало водами вышедшей из берегов реки Баксан. Движение каждый раз восстанавливали, но скоро проблему должны решить окончательно.
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17.06.2021, 11:07
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15.06.2021, 15:55
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