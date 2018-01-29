Дорогу к Токсовскому шоссе построят к августу
Соответствующее заявление было сделано на совещании под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.
Из доклада следует, что работы начнутся с вырубки старых деревьев и устройства дорожного корыта. Проект дороги согласован, получено разрешение на строительство: будет построено 200 метров 2-полосного дорожного полотна и реконструировано 523 метров Токсовского шоссе.
Новый участок дороги позволит вывести автомобильный поток за пределы быстро растущего жилого квартала. В декабре 2017-го соответствующее поручение о первоочередном строительстве соответствующей дорожной перемычки дал глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в район новостроек.
По словам представителя подрядчика, объект будет введен в августе.
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