29 января 2018, 15:39

Дорогу к Токсовскому шоссе построят к августу

Руководство компании «Дальпитерстрой» подтвердило сегодня свои намерения приступить к строительству дороги, соединяющей ул. Арсенальную с Токсовским шоссе в Новом Девяткино, в начале февраля 2018-го.
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Соответствующее заявление было сделано на совещании  под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.

Из доклада следует, что работы начнутся с вырубки старых деревьев и устройства дорожного корыта. Проект дороги согласован, получено разрешение на строительство: будет построено 200 метров 2-полосного дорожного полотна и реконструировано 523 метров Токсовского шоссе.

Новый участок дороги позволит вывести автомобильный поток за пределы быстро растущего жилого квартала. В декабре 2017-го соответствующее поручение о первоочередном строительстве соответствующей дорожной перемычки дал глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в район новостроек.

По словам представителя подрядчика, объект будет введен в августе.

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Дорогу к Токсовскому шоссе построят к августу
Соответствующее заявление было сделано на совещании  под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.Из доклада следует, что работы начнутся с вырубки старых деревьев и устройства дорожного корыта. Проект дороги согласован, получено разрешение на строительство: будет построено 200 метров 2-полосного дорожного полотна и реконструировано 523 метров Токсовского шоссе. Новый участок дороги позволит вывести автомобильный поток за пределы быстро растущего жилого квартала. В декабре 2017-го соответствующее поручение о первоочередном строительстве соответствующей дорожной перемычки дал глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в район новостроек.По словам представителя подрядчика, объект будет введен в августе.
2018-01-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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