26 июля 2017, 15:25

Дорогу на Кириши, наконец-то, начали приводить в порядок

На участке 2-полосной дороги «Зуево – Новая Ладога», связывающий Московское шоссе и Кириши, и проходящем по территории Новгородской области, начались срочные ремонтно-восстановительные работы.
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Участок автомобильной дороги Зуево — Новая Ладога, пролегающий по территории Новгородской области, должен ...
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Как уже информировал портал 110km.ru, в ходе недавних переговоров Александра Дрозденко с главой Новгородской области Андреем Никитиным была достигнута договоренность о передаче в безвозмездное пользование Ленинградской области 19-километрового участка, который находится на территории Чудовского района Новгородской области.

Право на его содержание и ремонт перешло к ГКУ «Ленавтодор». В течение ближайших 3 месяцев планируется отремонтировать наиболее изношенные 2 км трассы.

У дорожников есть желание использовать при этом новые технологии, позволяющие улучшить несущую способность дорожной одежды. Затем будет отремонтирован путепровод и остальные 17 км дороги. Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ — около 200 млн рублей.

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Дорогу на Кириши, наконец-то, начали приводить в порядок
{{material_115874}} Как уже информировал портал 110km.ru, в ходе недавних переговоров Александра Дрозденко с главой Новгородской области Андреем Никитиным была достигнута договоренность о передаче в безвозмездное пользование Ленинградской области 19-километрового участка, который находится на территории Чудовского района Новгородской области. Право на его содержание и ремонт перешло к ГКУ «Ленавтодор». В течение ближайших 3 месяцев планируется отремонтировать наиболее изношенные 2 км трассы. У дорожников есть желание использовать при этом новые технологии, позволяющие улучшить несущую способность дорожной одежды. Затем будет отремонтирован путепровод и остальные 17 км дороги. Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ — около 200 млн рублей.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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