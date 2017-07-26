26 июля 2017, 15:25
Дорогу на Кириши, наконец-то, начали приводить в порядок
На участке 2-полосной дороги «Зуево – Новая Ладога», связывающий Московское шоссе и Кириши, и проходящем по территории Новгородской области, начались срочные ремонтно-восстановительные работы.
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Участок автомобильной дороги Зуево — Новая Ладога, пролегающий по территории Новгородской области, должен ...Читать далее
Право на его содержание и ремонт перешло к ГКУ «Ленавтодор». В течение ближайших 3 месяцев планируется отремонтировать наиболее изношенные 2 км трассы.
У дорожников есть желание использовать при этом новые технологии, позволяющие улучшить несущую способность дорожной одежды. Затем будет отремонтирован путепровод и остальные 17 км дороги. Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ — около 200 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Акция - постой в пробке на платной дороге! Ну сейчас-то хоорошо, народ по отпускам разъехался, а вот что во время кубка творилось - мрак. Ждем сентября. Что-то подсказывает - пользоваться ЗСД я перестану. ) )
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
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