31 июля 2019, 08:31
Дорогу в Кудрово расширили неизвестные
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Город Кудрово Всеволожского района – один из крупнейших районов новостроек в пригороде Петербурга. До недавнего времени туда вела узкая двухполосная дорога. Сейчас «бутылочное горлышко» расширили, но имя «благодетеля» пока остается неизвестным.
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В минувшие выходные неизвестные расширили Ленинградскую улицу в районе примыкания к улице Солидарности: добавили вторую одну полосу для движения из Петербурга в Кудрово, а также благоустроили тротуар для пешеходов. Часть ремонта была выполнена на территории Санкт-Петербурга, часть – в области, но разрешительной документации у неизвестных строителей не было. А это значит, что по действующему законодательству, власти должны вернуть дорогу в прежнее состояние, выявить виновных и наложить штраф в размере от 300 000 до 1 000 000 рублей. Уже возбуждено соответствующее административное дело, ведется следствие.
Во вторник, 30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе объезда территории заявил, что готов взять ответственность за произошедшее на себя и предложил выписать на его имя штраф. В петербургской административной инспекции сообщили, что продолжают искать виновника несогласованных работ и ждут от Дрозденко явки с повинной.
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