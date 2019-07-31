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31 июля 2019, 08:31

Дорогу в Кудрово расширили неизвестные

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Город Кудрово Всеволожского района – один из крупнейших районов новостроек в пригороде Петербурга. До недавнего времени туда вела узкая двухполосная дорога. Сейчас «бутылочное горлышко» расширили, но имя «благодетеля» пока остается неизвестным.
Дорогу в Кудрово расширили неизвестные
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Чиновники областного правительства который день разбираются, кто без согласования заасфальтировал дополнительную полосу движения на Ленинградской улице. Ответственные чиновники - вице-губернатор по строительству Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава Дирекции комплексного развития территорий Даниил Федичев узнали о случившемся из социальных сетей, где жители Кудрово оживленно поздравляли друг друга с расширением въезда в микрорайон, сообщает портал Restate.Ru

В минувшие выходные неизвестные расширили Ленинградскую улицу в районе примыкания к улице Солидарности: добавили вторую одну полосу для движения из Петербурга в Кудрово, а также благоустроили тротуар для пешеходов. Часть ремонта была выполнена на территории Санкт-Петербурга, часть – в области, но разрешительной документации у неизвестных строителей не было. А это значит, что по действующему законодательству, власти должны вернуть дорогу в прежнее состояние, выявить виновных и наложить штраф в размере от 300 000 до 1 000 000 рублей. Уже возбуждено соответствующее административное дело, ведется следствие.

Во вторник, 30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе объезда территории заявил, что готов взять ответственность за произошедшее на себя и предложил выписать на его имя штраф. В петербургской административной инспекции сообщили, что продолжают искать виновника несогласованных работ и ждут от Дрозденко явки с повинной. 


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Дорогу в Кудрово расширили неизвестные
{{material_126856}}Чиновники областного правительства который день разбираются, кто без согласования заасфальтировал дополнительную полосу движения на Ленинградской улице. Ответственные чиновники - вице-губернатор по строительству Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава Дирекции комплексного развития территорий Даниил Федичев узнали о случившемся из социальных сетей, где жители Кудрово оживленно поздравляли друг друга с расширением въезда в микрорайон, сообщает портал Restate.RuВ минувшие выходные неизвестные расширили Ленинградскую улицу в районе примыкания к улице Солидарности: добавили вторую одну полосу для движения из Петербурга в Кудрово, а также благоустроили тротуар для пешеходов. Часть ремонта была выполнена на территории Санкт-Петербурга, часть – в области, но разрешительной документации у неизвестных строителей не было. А это значит, что по действующему законодательству, власти должны вернуть дорогу в прежнее состояние, выявить виновных и наложить штраф в размере от 300 000 до 1 000 000 рублей. Уже возбуждено соответствующее административное дело, ведется следствие.Во вторник, 30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе объезда территории заявил, что готов взять ответственность за произошедшее на себя и предложил выписать на его имя штраф. В петербургской административной инспекции сообщили, что продолжают искать виновника несогласованных работ и ждут от Дрозденко явки с повинной. 
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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