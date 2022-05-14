Дорогущий американский электро-седан начнет завоевание Европы уже осенью

Уж анонсировано открытие первого фирменного шоу-рума в Мюнхене. Lucid даже озвучила цену на Air Dream Edition Performance для Германии - около 280 000 евро. При этом заявлено, что таких машин будет выпущено не более 520 экземпляров.

Lucid Air 480 л.с

На родном для Lucid американском рынке роскошный электрокар продается уже несколько месяцев. Автомобиль имеет длину 4,97 метра, высоту 1,45 метра и колесную базу 3,1 метра. У автомобиля роскошная аэродинамика - коэффициент Сd всего 0,21.

Крыша Lucid Air чуть ли не по всей поверхности выполнена из стекла, к услугам путешествующих два багажника: полезный объем заднего составляет 456 литров, переднего — 202 литра. Тяговая батарея нашла свое место под полом салона.

Модификация Air Dream Edition доступна в двух вариантах мощности - 946 л.с. (Range) и 1 126 л.с. (Performance). Ускорение до 97 км/ч занимает 2,5 секунды. Мощность топовой версии Air Grand Touring Performance доходит до 1065 л.с., создавая максимум 718 км пробега на одной зарядке.

Упомянутые модели: Lucid Air

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