Дорогущий американский электро-седан начнет завоевание Европы уже осенью
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Фото: Lucid
Уж анонсировано открытие первого фирменного шоу-рума в Мюнхене. Lucid даже озвучила цену на Air Dream Edition Performance для Германии - около 280 000 евро. При этом заявлено, что таких машин будет выпущено не более 520 экземпляров.
Крыша Lucid Air чуть ли не по всей поверхности выполнена из стекла, к услугам путешествующих два багажника: полезный объем заднего составляет 456 литров, переднего — 202 литра. Тяговая батарея нашла свое место под полом салона.
Модификация Air Dream Edition доступна в двух вариантах мощности - 946 л.с. (Range) и 1 126 л.с. (Performance). Ускорение до 97 км/ч занимает 2,5 секунды. Мощность топовой версии Air Grand Touring Performance доходит до 1065 л.с., создавая максимум 718 км пробега на одной зарядке.
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