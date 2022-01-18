18 января 2022, 12:59
Дорожники хотят изменить правила работ на магистралях
Дорожники предлагают скорректировать ГОСТ, регламентирующий организацию движения и установку знаков в местах производства работ. Они хотели бы отказаться от временной желтой разметки зимой и обозначать пластиковыми конусами траекторию объезда участка, где ведется ремонт.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
Ранее мы писали
Очевидцы засняли, как водитель большого черного внедорожника потратил несколько минут, чтобы растащить пластиковые ...Читать далее
Конусы можно установить быстро, в отличие от используемых сейчас прямоугольных пластин с диагональными красно-белыми полосами. Однако, эксперты утверждают, что конусы значительно хуже видно, а кроме того, у них нет утяжелителей, и их просто может сдуть порывом ветра.
А в Госавтоинспекции предложили не наносить временную желтую разметку при температуре ниже +5 градусов, или если на дороге лежит снег, пишет Коммерсантъ.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 280 000 РBMW 7 серия 2011 в Москве
- 630 000 РSsangYong Actyon Sports 2010 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
- 350 000 РToyota Corona 1998 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 3 490 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 970 000 РMercedes GLA-класс 2018 в Москве
Новости по теме
Новый Nissan Pathfinder для России: все комплектации и цены
18.01.2022, 12:21
УАЗ «Профи» получит новый современный мотор
18.01.2022, 09:33
В ржавом пикапе выросло деревце: владелец заботится о нем больше, чем об автомобиле
18.01.2022, 08:14
Эксперты назвали подержанные кроссоверы, которые лучше не покупать
18.01.2022, 07:23
Новый внедорожник Great Wall до неприличия похож на Suzuki Jimny
17.01.2022, 16:08
Новости по теме
Новый Nissan Pathfinder для России: все комплектации и цены
18.01.2022, 12:21
УАЗ «Профи» получит новый современный мотор
18.01.2022, 09:33
В ржавом пикапе выросло деревце: владелец заботится о нем больше, чем об автомобиле
18.01.2022, 08:14
Эксперты назвали подержанные кроссоверы, которые лучше не покупать
18.01.2022, 07:23
Новый внедорожник Great Wall до неприличия похож на Suzuki Jimny
17.01.2022, 16:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин