11 декабря 2017, 16:07

Дорожники одобрили вариант строительства дальнего западного обхода Краснодара

Научно-технический совет «Автодора» одобрил вариант строительства дальнего западного обхода города Краснодара. Создание нового маршрута, который обеспечит транспортный подход к Крымскому мосту через Керченский пролив, реализуется по поручению Президента России.
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Маршрут будет проложен в районе станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской,  Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы и на участке км 1304 в районе хутора Октябрьский примкнет к М-4. Тем самым новый транспортный коридор обойдет существующую городскую агломерацию и зоны перспективной застройки.

Прогнозная интенсивность движения (к 2034 году) ожидается порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Это будет дорога 1 технической  категории с 4 полосами движения. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. На новой магистрали протяжённостью 52,6 км будут возведены три транспортные развязки, 4 моста, 10 путепроводов.  Стоимость строительства составит 29,7 млрд рублей в текущих ценах.

На научно-техническом совете также были рассмотрены итоги независимого технологического и ценового аудитов участков ЦКАД и реконструкции М-3 «Украина». Эксперты рекомендовали  некоторые варианты использования более современных материалов, конструктивных и архитектурных решений, применения «Зеленого стандарта».

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Форум Great Wall SAFE SUV
помогите на третей передаче троит. бензин жирет много. машина 2006г. на всех передачах норма а на третей все плохо. пробовал у себя кулибину подкинуть чтобы подключить к компу. комп машину невидет
андрей
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Дорожники одобрили вариант строительства дальнего западного обхода Краснодара
{{material_121920}} Маршрут будет проложен в районе станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской,  Нововеличковскую и Новотитаровскую станицы и на участке км 1304 в районе хутора Октябрьский примкнет к М-4. Тем самым новый транспортный коридор обойдет существующую городскую агломерацию и зоны перспективной застройки. Прогнозная интенсивность движения (к 2034 году) ожидается порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Это будет дорога 1 технической  категории с 4 полосами движения. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. На новой магистрали протяжённостью 52,6 км будут возведены три транспортные развязки, 4 моста, 10 путепроводов.  Стоимость строительства составит 29,7 млрд рублей в текущих ценах. На научно-техническом совете также были рассмотрены итоги независимого технологического и ценового аудитов участков ЦКАД и реконструкции М-3 «Украина». Эксперты рекомендовали  некоторые варианты использования более современных материалов, конструктивных и архитектурных решений, применения «Зеленого стандарта».
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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