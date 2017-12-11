Дорожники одобрили вариант строительства дальнего западного обхода Краснодара
Прогнозная интенсивность движения (к 2034 году) ожидается порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Это будет дорога 1 технической категории с 4 полосами движения. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. На новой магистрали протяжённостью 52,6 км будут возведены три транспортные развязки, 4 моста, 10 путепроводов. Стоимость строительства составит 29,7 млрд рублей в текущих ценах.
На научно-техническом совете также были рассмотрены итоги независимого технологического и ценового аудитов участков ЦКАД и реконструкции М-3 «Украина». Эксперты рекомендовали некоторые варианты использования более современных материалов, конструктивных и архитектурных решений, применения «Зеленого стандарта».
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