Дорожники «помогли с переездом» семье аистов в Ленобласти. Посмотрите, что внутри 200-килограммового гнезда
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Для переезда 200-килограммовой птичьей «квартиры» потребовалось задействовать манипулятор с краном, вышку и несколько сотрудников подрядной организации АО «ВАД». Гнездо аккуратно сняли с дерева и бережно переместили на специально установленную поблизости новую опору с платформой наверху. У дорожников уже есть опыт подобных переездов. В прошлом году они перенесли гнездо в деревне Сорочкино, а чуть позже в него вновь заселились аисты и вывели птенцов.
Напомним, в настоящее время продолжается капитальный ремонт участков федеральной дороги Р-23 со 157-го по 169-й километр и с 80-го по 111-й километр. Количество полос на участках будет увеличено с двух до четырех, а встречные потоки разделят силовым ограждением. Дорога должна стать свободнее и безопаснее. Первый участок рассчитывают ввести в эксплуатацию уже в нынешнем году.
-
04.03.2024, 17:09
Виновником смертельного ДТП в Ленобласти полиция считает таксиста. Он задержан
Днем в воскресенье, 3 марта, на Дороге жизни произошло смертельное ДТП с участием автомобиля такси Skoda Rapid и внедорожника Kia Sorento. Полиция считает виновником 27-летнего таксиста из Киргизии.Читать далее
-
04.03.2024, 15:52
Популярные запчасти для российских автомобилей подорожали за месяц в 1,5 раза
Маркетинговое агентство НАПИ изучило цены по страховой корзине на оригинальные запчасти для отечественных легковых автомобилей от агрегаторов и выяснило, как подорожали разные позиции. Изменения очень неравномерные.Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 14:30
Опытный моторист развеял самые страшные мифы о корейских моторах. Список из 8 заблуждений
Некоторые автомобилисты с настороженностью относятся к корейским двигателям. О пресловутых задирах слышали многие, но эта болезнь свойственна старшим агрегатам. Моторы объемом 1,4 и 1,6 литра специалисты считают вполне надежными.Читать далее
-
04.03.2024, 10:23
Водители, электрики и кладовщики попали в список дефицитных профессий
За последние несколько лет рынок труда серьезно изменился. Если раньше приоритетом пользовались офисные работники, то сейчас работодатели конкурируют за специалистов рабочих специальностей.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
04.03.2024, 17:09
Виновником смертельного ДТП в Ленобласти полиция считает таксиста. Он задержан
Днем в воскресенье, 3 марта, на Дороге жизни произошло смертельное ДТП с участием автомобиля такси Skoda Rapid и внедорожника Kia Sorento. Полиция считает виновником 27-летнего таксиста из Киргизии.Читать далее
-
04.03.2024, 15:52
Популярные запчасти для российских автомобилей подорожали за месяц в 1,5 раза
Маркетинговое агентство НАПИ изучило цены по страховой корзине на оригинальные запчасти для отечественных легковых автомобилей от агрегаторов и выяснило, как подорожали разные позиции. Изменения очень неравномерные.Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 14:30
Опытный моторист развеял самые страшные мифы о корейских моторах. Список из 8 заблуждений
Некоторые автомобилисты с настороженностью относятся к корейским двигателям. О пресловутых задирах слышали многие, но эта болезнь свойственна старшим агрегатам. Моторы объемом 1,4 и 1,6 литра специалисты считают вполне надежными.Читать далее
-
04.03.2024, 10:23
Водители, электрики и кладовщики попали в список дефицитных профессий
За последние несколько лет рынок труда серьезно изменился. Если раньше приоритетом пользовались офисные работники, то сейчас работодатели конкурируют за специалистов рабочих специальностей.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 6 160 000 РDodge Challenger 2020 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий