Дорожники «помогли с переездом» семье аистов в Ленобласти. Посмотрите, что внутри 200-килограммового гнезда

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В ходе расширения трассы в Лужском районе дорожникам потребовалось спилить два дерева, на каждом из которых располагалось гнездо белых краснокнижных аистов, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сначала инспектор охотнадзора обследовал гнездо в Большой Ящере и выяснил, что оно заброшено. Это подтвердили и местные жители. Зато гнездо в деревне Кузнецово оказалось жилым, хозяева прилетят сюда в середине марта выводить потомство.

Для переезда 200-килограммовой птичьей «квартиры» потребовалось задействовать манипулятор с краном, вышку и несколько сотрудников подрядной организации АО «ВАД». Гнездо аккуратно сняли с дерева и бережно переместили на специально установленную поблизости новую опору с платформой наверху. У дорожников уже есть опыт подобных переездов. В прошлом году они перенесли гнездо в деревне Сорочкино, а чуть позже в него вновь заселились аисты и вывели птенцов.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, в настоящее время продолжается капитальный ремонт участков федеральной дороги Р-23 со 157-го по 169-й километр и с 80-го по 111-й километр. Количество полос на участках будет увеличено с двух до четырех, а встречные потоки разделят силовым ограждением. Дорога должна стать свободнее и безопаснее. Первый участок рассчитывают ввести в эксплуатацию уже в нынешнем году.

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