13 октября 2017, 16:27
Дорожную арку Крымской переправы подняли на проектную высоту
Автодорожный арочный пролет Крымского моста подняли на фарватерные опоры на высоту 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. В течение ночи арочный пролет будут закреплять, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится.
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После «отрыва» арки от плавсистемы на 2 метра ее в течение часа удерживали на весу. За это время специалисты еще раз проверили надежность всех механизмов и только после этого продолжили подъем. В работе принимали участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.
Следующий этап – закрепление конструкции временными балками, которые надежно зафиксируют положение арки в пролете для последующего окончательного монтажа. После этой операции судоходство в Керчь-Еникальском канале, ограниченное на период морской операции, будет возобновлено в обычном режиме.
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Отзывы по теме
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
| Кому: mixail765 а как это Вам отказались возвращать залог если вы даже авто не взяли?)
Добрый День! Помогите пожалуйста, машина не заводится-совсем, искра есть, бензин есть, свечи почистила, аккум.заряжен. Все датчики работают, при заводе ТС не происходит схватывания, один раз завелась-ехала нормально. проехала по луже и она заглохла, может контакт какой? рядом со свечами какой то шланг ...
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