13 октября 2017, 16:27

Дорожную арку Крымской переправы подняли на проектную высоту

Автодорожный арочный пролет Крымского моста подняли на фарватерные опоры на высоту 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов. В течение ночи арочный пролет будут закреплять, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится.
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Дорожную арку Крымской переправы подняли на проектную высоту

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Конструкция поднималась без отклонений, в пределах створа между двумя опорами. Для ее монтажа применялись 12 устройств грузоподъёмностью по 650 тонн. Они принимали на себя нагрузку постепенно – сначала в 5 тонн на каждый, затем до 100 тонн и далее до расчетной нагрузки.

После «отрыва» арки от плавсистемы на 2 метра ее в течение часа удерживали на весу. За это время специалисты еще раз проверили надежность всех механизмов и только после этого продолжили подъем. В работе принимали участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.

Следующий этап – закрепление конструкции временными балками, которые надежно зафиксируют положение арки в пролете для последующего окончательного монтажа. После этой операции судоходство в Керчь-Еникальском канале, ограниченное на период морской операции, будет возобновлено в обычном режиме.

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Отзывы по теме
Машина для дальних поездок.
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
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| Кому: mixail765 а как это Вам отказались возвращать залог если вы даже авто не взяли?)
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Ольга 1987
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Дорожную арку Крымской переправы подняли на проектную высоту
{{material_121320}}Конструкция поднималась без отклонений, в пределах створа между двумя опорами. Для ее монтажа применялись 12 устройств грузоподъёмностью по 650 тонн. Они принимали на себя нагрузку постепенно – сначала в 5 тонн на каждый, затем до 100 тонн и далее до расчетной нагрузки.После «отрыва» арки от плавсистемы на 2 метра ее в течение часа удерживали на весу. За это время специалисты еще раз проверили надежность всех механизмов и только после этого продолжили подъем. В работе принимали участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.Следующий этап – закрепление конструкции временными балками, которые надежно зафиксируют положение арки в пролете для последующего окончательного монтажа. После этой операции судоходство в Керчь-Еникальском канале, ограниченное на период морской операции, будет возобновлено в обычном режиме.{{vote_122}}
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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