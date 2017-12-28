28 декабря 2017, 19:07
Дорожную инфраструктуру возле Крымского моста будут развивать
Министр транспорта России Максим Соколов проинспектировал ход реализации проектов, связывающих Кубань и Крым в единую автодорожную сеть через Крымский мост. Маршрут главы Минтранса практически соответствовал тому, по которому в 2018 году можно будет добраться на автомобиле из Анапы в Симферополь.
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Так, в 2017 году через паромную переправу пролив пересекали в среднем 7 тыс. автомобилей в сутки (в одну сторону, в эквиваленте легкового транспорта), а в рекордный день 7 августа – 9,5 тыс. машин. После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения, по предварительным оценкам, может достигать 12-13 тыс. автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозируются на первые месяцы после открытия Крымского моста из-за интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, а также – традиционно в курортный сезон.
Таким образом, в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%. Затем темпы роста стабилизируются, и ежегодно будут составлять около 10-15%, так что к 2025 году автомобильный поток между Крымом и Кубанью в среднем составит около 20 тыс. машин ежесуточно. Дорожная инфраструктура по обоим берегам Керченского пролива должна быть максимально готова к увеличению нагрузки как на первом, скачкообразном этапе, так и в последующие годы.
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