Дорожные камеры начали штрафовать на 1 500 рублей за нарушение правил проезда трамвайных остановок

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Первая камера, которая следит за правильностью проезда трамвайных остановок, появилась в Москве на улице Свободы. Здесь уже ранее случались ДТП с пострадавшими пассажирами трамвая. Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. К постановлению о нарушении будут прилагаться два фото (до и после проезда трамвайной остановки), также для обжалования будет доступен видеоролик.

Напомним, с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки, уточняющие правила проезда остановок общественного транcпорта. Если на остановке перед автомобилем остановился трамвай, у которого сзади на табло загорелась надпись «Внимание, пассажир!» (или силуэт пассажира на табло), водитель обязан остановиться перед желтой зигзагообразной разметкой, а если ее нет – непосредственно перед трамваем. Продолжить движение только, когда табло погаснет, а пешеходы освободят проезжую часть. Штраф за нарушение выписывают по статье 12.8 КоАП, его размер составляет 1 500 – 2 500 рублей.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что спорные моменты при вынесении постановлений на основе данных с камер неизбежны. А координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что новые правила проезда остановок вступили в силу менее года назад, и многие водители могут попросту не знать, что желтое табло на корме трамвая теперь приравнено к красному сигналу светофора.

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