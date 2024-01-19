Дорожные камеры начали штрафовать на 1 500 рублей за нарушение правил проезда трамвайных остановок
Напомним, с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки, уточняющие правила проезда остановок общественного транcпорта. Если на остановке перед автомобилем остановился трамвай, у которого сзади на табло загорелась надпись «Внимание, пассажир!» (или силуэт пассажира на табло), водитель обязан остановиться перед желтой зигзагообразной разметкой, а если ее нет – непосредственно перед трамваем. Продолжить движение только, когда табло погаснет, а пешеходы освободят проезжую часть. Штраф за нарушение выписывают по статье 12.8 КоАП, его размер составляет 1 500 – 2 500 рублей.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что спорные моменты при вынесении постановлений на основе данных с камер неизбежны. А координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что новые правила проезда остановок вступили в силу менее года назад, и многие водители могут попросту не знать, что желтое табло на корме трамвая теперь приравнено к красному сигналу светофора.
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-
19.01.2024, 06:46
Заменит ли Hyundai Mufasa россиянам «Крету»
В Россию прибыла большая партия компактных кроссоверов Hyundai Mufasa. Автомобиль создали в 2023 году специально китайского рынка. По цене он сопоставим с Hyundai Creta, но гораздо интереснее в плане дизайна.Читать далее
-
18.01.2024, 17:58
Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса
Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько автомобильных брендов. Сейчас линейка пополнилась китайскими моделями, которые собирают на калининградском заводе «Автотор».Читать далее
-
18.01.2024, 17:25
Глава АвтоВАЗа рассказал, когда у дилеров появится новый бренд Х
Накануне стало известно, как будет выглядеть логотип нового бренда АвтоВАЗа. Машины планируют выпускать в партнерстве с китайской компанией. Продажи стартуют совсем скоро.Читать далее
-
18.01.2024, 16:38
Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Некоторые автолюбители уверены, что китайские автомобили плохо адаптированы к суровым российским зимам. Эксперты утверждают, что это не так. Машины тестируют за Полярным кругом, а в северных районах Китая тоже очень холодно.Читать далее
-
18.01.2024, 15:36
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