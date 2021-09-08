Дорожные камеры начнут распознавать выброшенный из автомобилей мусор и окурки (штраф предлагают увеличить до 10 000 рублей)
Фото: tvernews.ru
Аналогичное нарушение для грузовиков, тракторов или прицепов оценили дороже. Уличенных в выгрузке мусора впервые предлагают штрафовать на 100 000 – 120 000 рублей, при повторном нарушении в течение года – 150 000 – 200 000 рублей.
Впервые предлагается использовать для фиксации подобных нарушений дорожные камеры, а штрафы рассылать автовладельцам по почте. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты говорят, что несложно реализовать функцию распознавания выкинутого из автомобиля мусора вплоть до оберток и окурков с камер. Это даже проще, чем определить непристегнутый ремень или разговор по мобильному телефону за рулем. Однако они уверены, что за выброс мелкого мусора штрафовать все-таки не будут из-за юридической малозначительности нарушения в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ.
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