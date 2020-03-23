23 марта 2020, 09:05
Дорожные камеры научат распознавать водителей с телефоном в руках
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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
ГИБДД планирует использовать дорожные камеры для фиксации еще одного вида нарушения ПДД. С помощью нейросети камеры обучат распознавать водителей, которые пользуются телефоном во время движения. Первые испытания новых комплексов прошли в феврале. Теперь устройства надо сертифицировать.
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Тем временем в ГИБДД планируют использовать для фиксации данного правонарушения дорожные камеры. По информации журналистов «Коммерсанта», речь идет о новом приборе отечественной корпорации «Строй Инвест Проект». Технология основана на нейросети, которая с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнем безопасности. В феврале 2020 года столичный ЦОДД и УГБДД уже провели серию испытаний. Штрафы при этом не выносились. Теперь компании-разработчику предстоит сертифицировать устройство.
Некоторые эксперты отнеслись к новой технологии настороженно. По их мнению, у водителя должна быть возможность доказать, что он не разговаривал по телефону, а просто поднес руку к голове. Другие настаивают, что надо ввести тотальный запрет на любые гаджеты в руках у водителя и увеличить штрафы.
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