10 июня 2019, 17:20
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком шумные машины
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Британские власти приступили к испытаниям новых дорожных камер. С их помощь планируют карать водителей, нарушающих предельно допустимый уровень шума. В первую очередь такие комплексы появятся на загородных трассах, где чрезмерно шумные машины доставляют местным жителям немало беспокойства.
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Как заявили в министерстве транспорта Великобритании, незаконные, чрезмерно шумные транспортные средства могут не только нервировать обителей расположенных вдоль трасс населенных пунктов, но и иметь «очень серьезные последствия для их здоровья». Стандарты на максимально допустимый уровень шума для ТС установлены давно, но на практике контроль сводится к субъективным суждениям, которые трудно предъявить в качестве доказательств в суде. В ближайшее время уровень шума начнут измерять аппаратно.
По словам британского министра транспорта Криса Грейлинга, новых камер не следует опасаться добропорядочным водителям, которые регулярно следят за состоянием своих автомобилей и не вносили в конструкцию выпускной системы несанкционированных изменений. У остальных пока есть время привести свои машины в соответствие с требованиями закона.
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