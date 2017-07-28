28 июля 2017, 18:57

Дорожные камеры «подгонят» под стандарты

На российских дорогах будут устанавливать одинаковые комплексы фотофиксации нарушений ПДД. Соответствующие требования к дорожным камерам пропишут в постановлении Министерства внутренних дел.
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В настоящее время, согласно ГОСТу, камеры должны замерять скорость в диапазоне от 20 км/ч до 250 км/ч в любое время суток и любую погоду. При этом аппараты должны различать номер с вероятностью не менее 90%.

Также в документе пропишут порядок обработки информации с устройств. Подобное новшество позволит передать регионам полномочия по администрированию дел в отношении нарушителей, поскольку сейчас почти все комплексы фотофиксации находятся на балансе региональной власти.

Напомним, что на федеральных трассах на территории Подмосковья появятся автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Комплексы будут следить за действиями водителей круглосуточно. Если проект Московской области по созданию автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД окажется удачным, подобные комплексы появятся и в других регионах.

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VolodyEI
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Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
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Дорожные камеры «подгонят» под стандарты
{{material_119482}}В настоящее время, согласно ГОСТу, камеры должны замерять скорость в диапазоне от 20 км/ч до 250 км/ч в любое время суток и любую погоду. При этом аппараты должны различать номер с вероятностью не менее 90%. Также в документе пропишут порядок обработки информации с устройств. Подобное новшество позволит передать регионам полномочия по администрированию дел в отношении нарушителей, поскольку сейчас почти все комплексы фотофиксации находятся на балансе региональной власти.Напомним, что на федеральных трассах на территории Подмосковья появятся автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Комплексы будут следить за действиями водителей круглосуточно. Если проект Московской области по созданию автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД окажется удачным, подобные комплексы появятся и в других регионах.{{vote_88}}
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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