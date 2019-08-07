7 августа 2019, 11:52
Дорожные камеры в Москве проверяют ОСАГО
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В Москве началось тестирование нового функционала дорожных камер. В автоматическом режиме они проверяют наличие полиса ОСАГО. Пока штрафовать водителей за отсутствие «автогражданки» не будут. Они получат письмо от ГИБДД с рекомендацией купить страховку.
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Первые машины без ОСАГО сфотографировали на улицах Москвы еще в конце мая. Поскольку система работает в тестовом режиме, много времени ушло на перепроверку информации. Схема работы следующая. Сначала ЦОДД направляет в ГИБДД данные обо всех автомобилях, проехавших под камерами. Каждый автомобиль фиксируется в выгрузке только один раз. В Госавтоинспекции дополняют выборку данными о номере кузова, шасси, VIN и пересылают в РСА. Страховщики сопоставляют зафиксированные автомобили со своей базой и отправляют списки машин без ОСАГО обратно в ГИБДД, где инспекторы составляют письма и рассылают их нарушителям по месту регистрации.
Напомним, штраф за отсутствие полиса ОСАГО сейчас составляет 800 рублей. При оплате в течение льготного периода автовладелец получает 50-процентную скидку. Пока выявленных камерами нарушителей не штрафуют. Если письмо было направлено ошибочно и страховка у водителя есть, следует позвонить на горячую линию РСА. Сроки окончания тестирования пока не называются. Позднее эксперимент расширят на Санкт-Петербург и Казань.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Алексей Да, растамаживать по кубикам дорого. Но для расчета страховки и налога чем меньше сил, тем лучше.
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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