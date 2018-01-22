22 января 2018, 12:48
Дорожные штрафы пустят на ремонт дорог
Штрафы за нарушение Правил безопасности дорожного движения отныне будут пополнять дорожные фонды регионов. Такое новшество, по данным Минтранса, увеличит объем денег на ремонт дорог и сократит число нарушений.
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Документ уже согласован с ведомствами и Государственно-правовым управлением президента РФ. В Минтрансе надеются, что новый порядок заработает в стране уже со следующего года.
Напомним, что по итогам прошлого года ГИБДД выписала 108,7 млн административных штрафов. В общей сложности нарушители уплатили 84,8 млн постановлений, из них 78% (65,8 млн) — со скидкой за своевременное погашение долга по квитанции.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сколько ремонтирую свой Ланос сам, но вот никогда не сталкивался с тем, как правильно проверять масло в АКПП? Хотел бы получить дельный совет по этому вопросу, буду рад вашим комментариям.
Я прекрасно понимаю, что мой Ланос 2009 года, давно уже требует списания и замены на более новую машину. Но так как пока средств на покупку у меня нет, то ездить приходится на данной развалюхе. Говорю так, потому что она меня уже замучила постоянными поломками. Сейчас слышу стук в двигателе при запуске ...
Добрый день. Периодически загорается ошибка двигателя. Бывает день горит, потом сама тухнет. Бывает больше. На СТО не смогли понять, в чем причина. Может тут мне кто-то подскажет?
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