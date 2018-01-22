22 января 2018, 12:48

Дорожные штрафы пустят на ремонт дорог

Штрафы за нарушение Правил безопасности дорожного движения отныне будут пополнять дорожные фонды регионов. Такое новшество, по данным Минтранса, увеличит объем денег на ремонт дорог и сократит число нарушений.
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Сейчас деньги, собранные с автомобилистов, идут в бюджет субъекта. Власти региона могут отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами иначе. В итоге зачастую объемы дорожных фондов не увеличиваются должным образом.

Документ уже согласован с ведомствами и Государственно-правовым управлением президента РФ. В Минтрансе надеются, что новый порядок заработает в стране уже со следующего года.

Напомним, что по итогам прошлого года ГИБДД выписала 108,7 млн административных штрафов. В общей сложности нарушители уплатили 84,8 млн постановлений, из них 78% (65,8 млн) — со скидкой за своевременное погашение долга по квитанции.
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Дорожные штрафы пустят на ремонт дорог
{{material_122253}} Сейчас деньги, собранные с автомобилистов, идут в бюджет субъекта. Власти региона могут отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами иначе. В итоге зачастую объемы дорожных фондов не увеличиваются должным образом.Документ уже согласован с ведомствами и Государственно-правовым управлением президента РФ. В Минтрансе надеются, что новый порядок заработает в стране уже со следующего года.Напомним, что по итогам прошлого года ГИБДД выписала 108,7 млн административных штрафов. В общей сложности нарушители уплатили 84,8 млн постановлений, из них 78% (65,8 млн) — со скидкой за своевременное погашение долга по квитанции.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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