50 тысяч ударов колесом в сутки: как проверяют на прочность российские трассы

20 лет службы за пару месяцев: как в Подмосковье тестируют дороги, чтобы на трассах не появлялась колея

Ресурс трассы зависит от основания и технологии не меньше, чем от покрытия. Новые решения проверяют ускоренной нагрузкой. В 2026 году в системе Росавтодора ввели рекомендации по внедрению инноваций - материалы оценивают до массового применения.

Ресурс трассы зависит от основания и технологии не меньше, чем от покрытия. Новые решения проверяют ускоренной нагрузкой. В 2026 году в системе Росавтодора ввели рекомендации по внедрению инноваций - материалы оценивают до массового применения.

За два-четыре месяца специалисты могут оценить характеристики дорожной конструкции, рассчитанной более чем на 20 лет эксплуатации. Подобные испытания проходят на полигоне в подмосковном Голицыне.

Симулятор колесной нагрузки «ЦИКЛОС» прикладывает усилие до 50 тысяч раз в сутки. За месяц его четыре колеса могут воздействовать на участок до 1,5 миллиона раз. По мере накопления нагрузки специалисты следят за повреждениями и деформациями слоев конструкции. Трещины фиксируют отдельно. В циклических испытаниях долговечности оценивают остаточные деформации и разрушение слоев; также проверяют, насколько покрытие склонно к образованию колеи. Многотысячные циклы применяют именно для оценки долговечности.

Так можно сравнить материалы и проверить устойчивость покрытия к колее до широкого применения нового решения на трассах.

Технологии под контролем

Ускоренные испытания, лишь часть работы. Как пишет Российская Газета, ориентиром для отрасли стала Концепция научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года. Она охватывает исследования автономного транспорта и роботизированной техники. В концепцию также включили современные материалы и цифровое проектирование.

До 2035 года планируется создать головной научно-исследовательский институт. Предусмотрено не менее девяти центров научно-технологических компетенций и 50 отраслевых лабораторий. Это планы, а не сообщение о том, что вся сеть уже создана.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков отмечал, что в дорожном хозяйстве сформирована наукоемкая нормативно-техническая база: более 490 документов. По его словам, эта база помогает применять современные технологии и материалы, чтобы увеличивать межремонтные сроки. С 2016 по 2025 год инновационные решения в системе Росавтодора использовали более 3100 раз, свыше чем на 1700 объектах.

0 лет службы за пару месяцев: как в Подмосковье тестируют дороги, чтобы на трассах не появлялась колея" width="920" caption="true" /> фото: РОСДОРНИИ

В 2026 году ввели в действие методические рекомендации для внедрения инноваций в системе Федерального дорожного агентства. В них определены подходы к отбору приоритетных технологий и планированию работ. Также описаны отчетность о результатах и наблюдение за участками, где применили новые решения.

Масштаб дорожных работ отражают и данные за 2024 год: по сообщению «Строительной газеты», после строительства и реконструкции ввели 21 объект общей протяженностью 506 км. «Автодор» в рамках национального проекта реализовал 17 объектов общей протяженностью около 340 км.

Практическую ценность ресурса машины показывает и разбор большого пробега: замена пневмобаллонов Land Rover Discovery обошлась владельцу в 200 тыс. рублей.

Материалу важна вся конструкция

Верхний слой покрытия влияет на межремонтный срок, но многое решают конструкция земляного полотна и качество основания. Важна и технологическая дисциплина. Поэтому применяют стабилизирующие добавки и связующие. В ход идут геосинтетические материалы и современные химические модификаторы, которые помогают повышать морозостойкость грунтов и устойчивость покрытия к нагрузкам.

В мостовом строительстве материалу приходится выдерживать динамические нагрузки и защищать конструкции от влаги. Вибролитой асфальтобетон, например, может служить одновременно покрытием и гидроизоляцией железобетонных конструкций.

Сверхпрочный фибробетон дает возможность создавать конструкции со сроком службы 100-150 лет. Масса таких элементов может быть более чем в 2,5 раза ниже, чем у изделий из традиционного железобетона.

Основой механизма внедрения стал Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Это информационный ресурс о прогрессивных разработках, но включение решения в реестр не означает, что его автоматически применят на каждой стройке. Выбор делают при проектировании конкретного объекта и после технико-экономического сравнения вариантов. Это касается нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.