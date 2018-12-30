30 декабря 2018, 21:33

Дорожным службам запретили перегораживать более половины проезжей части

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Вступил в силу закон, регламентирующий организацию движения транспорта во время проведения ремонта дорожного покрытия. Отныне дорожные службы не имеют права перегораживать более 50% проезжей части.
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Дорожным службам запретили перегораживать более половины проезжей части
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С 30 декабря в России вступил в силу закон «Об организации дорожного движения». Согласно новому документу дорожные службы не вправе перекрывать более половины проезжей части. В противном случае, следует организовать объезд ремонтируемого участка. Сами ограждения нельзя устанавливать более, чем за три дня до начала работ. 

Кроме того, нельзя перекрывать въезды и выезды с действующих парковок. К разряду последних относятся в том числе парковочные места у торговых центров, отелей и ресторанов. 

Автомобили оперативных служб, ФСО, военной полиции, Росгвардии и Следственного комитета получили право бесплатной парковки. Согласно новому закону, с таких автомобилей запрещено взимать плату, если они останавливаются в связи со служебной необходимостью.

Региональным властям предоставили право по своему усмотрению устанавливать запрет на проезд транспортных средств в зависимости от определенного экологического класса или от наполненности пассажирами.

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Дорожным службам запретили перегораживать более половины проезжей части
{{material_125012}}С 30 декабря в России вступил в силу закон «Об организации дорожного движения». Согласно новому документу дорожные службы не вправе перекрывать более половины проезжей части. В противном случае, следует организовать объезд ремонтируемого участка. Сами ограждения нельзя устанавливать более, чем за три дня до начала работ. Кроме того, нельзя перекрывать въезды и выезды с действующих парковок. К разряду последних относятся в том числе парковочные места у торговых центров, отелей и ресторанов. Автомобили оперативных служб, ФСО, военной полиции, Росгвардии и Следственного комитета получили право бесплатной парковки. Согласно новому закону, с таких автомобилей запрещено взимать плату, если они останавливаются в связи со служебной необходимостью.Региональным властям предоставили право по своему усмотрению устанавливать запрет на проезд транспортных средств в зависимости от определенного экологического класса или от наполненности пассажирами.
2018-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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