30 декабря 2018, 21:33
Дорожным службам запретили перегораживать более половины проезжей части
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Вступил в силу закон, регламентирующий организацию движения транспорта во время проведения ремонта дорожного покрытия. Отныне дорожные службы не имеют права перегораживать более 50% проезжей части.
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Кроме того, нельзя перекрывать въезды и выезды с действующих парковок. К разряду последних относятся в том числе парковочные места у торговых центров, отелей и ресторанов.
Автомобили оперативных служб, ФСО, военной полиции, Росгвардии и Следственного комитета получили право бесплатной парковки. Согласно новому закону, с таких автомобилей запрещено взимать плату, если они останавливаются в связи со служебной необходимостью.
Региональным властям предоставили право по своему усмотрению устанавливать запрет на проезд транспортных средств в зависимости от определенного экологического класса или от наполненности пассажирами.
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