21 декабря 2017, 16:14

«Дорожный патруль» столицы пересядет на пикапы

Сотрудники новой столичной службы «Дорожный патруль» в январе следующего года получат 5 пикапов Volkswagen Amarok. Общее количество экипажей составит 10 автомобилей.
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Уже к концу 2018-го их число вырастет до 30. Такие меры необходимы для того, чтобы служба могла оказывать помощь водителям во всех районах Москвы. Пока что «Дорожный патруль» работает в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы.

Как поясняют в Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), подобное учреждение необходимо для помощи на дороге в ситуации, когда движение затруднено из-за аварий, чрезвычайных ситуаций, изменений схем организации дорожного движения.

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«Дорожный патруль» столицы пересядет на пикапы
Уже к концу 2018-го их число вырастет до 30. Такие меры необходимы для того, чтобы служба могла оказывать помощь водителям во всех районах Москвы. Пока что «Дорожный патруль» работает в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы.Как поясняют в Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), подобное учреждение необходимо для помощи на дороге в ситуации, когда движение затруднено из-за аварий, чрезвычайных ситуаций, изменений схем организации дорожного движения.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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