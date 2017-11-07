Дорожный сезон закончился, но только не в Янино
Финансирование возьмут на себя строительные компании, заключившие соглашения с Дирекцией комплексного развития территории Ленинградской области. Сдача в эксплуатацию автомобильного проезда позволит обеспечить своевременное заселение новостроек, которые возводятся рядом застройщиков.
Справка
Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области создана в мае 2017 года и занимается строительством детских садов, школ, созданием объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в кварталах массовой жилой застройки. Дирекция также контролирует завершение строительства «проблемных» объектов. В случае неисполнения инвестором обязательств по достройке жилого дома, учреждение в праве через дочернюю структуру самостоятельно завершить возведение объекта и передать квартиры дольщикам.
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