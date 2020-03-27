Дошла очередь и до «КАМАЗа»: завод приостанавливает производство
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Фото: КАМАЗ
В официальном сообщении автогиганта говорится: «На оплачиваемые длинные выходные уйдёт весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям».
Согласно свежим данным предприятия, выручка ПАО «КАМАЗ» в 2019 году составила 160 млрд 816 млн рублей – рост на 6% по сравнению с 2018 г. На внутреннем рынке было реализовано грузовых автомобилей, запасных частей, товаров и услуг на сумму 144 млрд 609 млн рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. На внешнем рынке реализовано продукции, товаров и услуг на сумму 16 млрд 207 млн рублей (+28% к АППГ).
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