Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 марта 2020, 10:57

Дошла очередь и до «КАМАЗа»: завод приостанавливает производство

  • 434
  • 0
Фото: КАМАЗ
И делает он это на основании Указа Президента РФ от 25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны и в соответствии с приказом, подписанным генеральным директором предприятия.
Дошла очередь и до КАМАЗа завод приостанавливает производство

Фото: КАМАЗ

Ранее мы писали
Российское представительство Hyundai официально объявило о том, что в Санкт-Петербурге будет остановлено производство ...
Читать далее
Грузовики в Набережных Челнах не будут сходить с конвейера относительно короткий период времени - всего с 30 марта по 3 апреля 2020 года включительно. На фоне других автосборочных предприятий убытки «КАМАЗа» могут быть не такими большими.

В официальном сообщении автогиганта говорится: «На оплачиваемые длинные выходные уйдёт весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям».

Согласно свежим данным предприятия, выручка ПАО «КАМАЗ» в 2019 году составила 160 млрд 816 млн рублей – рост на 6% по сравнению с 2018 г. На внутреннем рынке было реализовано грузовых автомобилей, запасных частей, товаров и услуг на сумму 144 млрд 609 млн рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. На внешнем рынке реализовано продукции, товаров и услуг на сумму 16 млрд 207 млн рублей (+28% к АППГ).


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
Камаз ДРЕД
Андрей Кравчук
В разведку – «Сармат», на минное поле – «Листва» и наш ответ белоруссам
Во время демонстрации произошел сбой в бортовой электронике нового шасси и несколько колес были повернуты в противоположном направлении. В ролике четко видны проблемы с колесами 3-й и 4-й осей. Представители Минобороны России и организаторы форума отказались комментировать механические проблемы нового ...
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы KamAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 24 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Дошла очередь и до «КАМАЗа»: завод приостанавливает производство
{{material_129474}} Грузовики в Набережных Челнах не будут сходить с конвейера относительно короткий период времени - всего с 30 марта по 3 апреля 2020 года включительно. На фоне других автосборочных предприятий убытки «КАМАЗа» могут быть не такими большими. В официальном сообщении автогиганта говорится: «На оплачиваемые длинные выходные уйдёт весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям». Согласно свежим данным предприятия, выручка ПАО «КАМАЗ» в 2019 году составила 160 млрд 816 млн рублей – рост на 6% по сравнению с 2018 г. На внутреннем рынке было реализовано грузовых автомобилей, запасных частей, товаров и услуг на сумму 144 млрд 609 млн рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. На внешнем рынке реализовано продукции, товаров и услуг на сумму 16 млрд 207 млн рублей (+28% к АППГ).
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Сургут Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться