Досталось всем: в ДТП со смертельным исходом участвовали 5 машин
Фото: Архангельск life
Предварительные данные о сути происшествия таковы: водителя легкового автомобиля Datsun – мужчина 2001 года рождения по каким-то причинам выехал на полосу встречного движения и врезался в едущий там ВАЗ-2105.
От удара «Ладу» отбросило на автобус МАЗ, который на момент ДТП был пустой, потому что следовал в гараж после окончания смены. Водитель ВАЗа – мужчина 1997 года рождения – от полученных травм скончался на месте происшествия. А вот находившаяся с ним 22-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии, в настоящее время она находится в реанимационном отделении медучреждения.
Datsun также задел две другие иномарки - Mazda и Dodge, обе машины получили повреждения кузова. При этом пострадали оба водителя – Datsun и Mazda. Травмы поучила и пассажирка «Датсуна».
Полицейским удалось установить, что водитель Datsun находился за рулем без водительского удостоверения. Следственное управление УМВД России по г. Архангельску возбудило по факту данного ДТП уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновнику аварии и в смерти человека грозит до 5 лет лишения свободы.
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