Какие модели еще не ушли с рынка - подробный разбор бюджетных вариантов

3 июня 2026, 15:56
Доступные новые автомобили в России: что можно купить до 2 млн рублей
Доступные новые автомобили в России: что можно купить до 2 млн рублей
В июне на российском рынке сохраняются доступные автомобили. В подборке - актуальные модели до 2 млн рублей. Узнайте, какие машины еще можно приобрести. Подробности - в нашем материале.
В июне 2026 года российский рынок новых автомобилей продолжает предлагать ограниченный выбор моделей стоимостью до 2 миллионов рублей. В этом сегменте преобладают отечественные машины, а также остатки иностранных брендов, которые еще не распроданы дилерами. Как сообщает Pravda.Ru, эксперты выделили десятку самых доступных вариантов для покупателей.
Лидером по минимальной цене остается Lada Granta в комплектации «Стандарт Плюс». За 850 тысяч рублей покупатель получает седан с 90-сильным двигателем и базовым набором систем безопасности. Внедорожный сегмент открывает трехдверная Lada Niva Legend, оснащенная механической коробкой передач и полным приводом, что делает ее подходящей для сложных дорожных условий.
Производители стараются удерживать стоимость базовых версий, чтобы сохранить массовый спрос. Сейчас основное внимание уделяется не расширению опций, а поддержанию минимального порога входа для покупателей. Новое семейство Lada Iskra занимает третью позицию в рейтинге, стартуя с отметки 1 277 000 рублей. Эта модель уже в базовой версии оснащена современной электроникой и датчиками дождя. Следом идет Lada Niva Travel, представленная в двух поколениях. Обновленная версия 2026 года получила 1,8-литровый мотор мощностью 90 л.с., что положительно сказалось на динамике автомобиля.
В таблице представлены стартовые цены на популярные модели:
Lada Granta - 850 000 руб.
Lada Niva Legend - 1 099 000 руб.
Lada Iskra - 1 277 000 руб.
Lada Niva Travel - 1 343 000 руб.
Lada Vesta - 1 558 000 руб.
Среди иномарок и кроссоверов в этом ценовом диапазоне преобладают китайские бренды 2023 года выпуска. JAC JS3 и Livan X3 Pro предлагают покупателям кондиционеры и парктроники уже в базовой комплектации. Lada Vesta и универсал Largus находятся на границе 1,5 млн рублей, сохраняя атмосферные двигатели и механические коробки передач.
Эксперты отмечают, что в бюджетном сегменте важно обращать внимание на техническое состояние автомобилей. Несмотря на надежность 8-клапанных моторов, экономия на материалах отделки и защите кузова может привести к ранней коррозии. Для эксплуатации в тяжелых условиях подходит Ульяновский Хантер с 150-сильным двигателем и жестко подключаемым полным приводом. Среди седанов выделяется Changan Alsvin - одна из немногих моделей с роботизированной трансмиссией в этом бюджете.
Покупателям, оформляющим кредит на недорогие автомобили, стоит внимательно изучать условия и избегать навязанных страховых продуктов, так как скрытые платежи могут свести на нет выгоду от низкой цены.
На популярные вопросы эксперты отвечают так: большинство доступных моделей - это автомобили 2023 и 2025 годов выпуска, которые дилеры реализуют из складских запасов. В бюджетном сегменте преобладают механические коробки передач, а антиблокировочная система тормозов (ABS) возвращается в стандартное оснащение большинства новых машин, включая продукцию АвтоВАЗа.
Таким образом, несмотря на ограниченный выбор, российские покупатели все еще могут найти новые автомобили по цене до 2 миллионов рублей. Однако важно учитывать особенности комплектаций и внимательно подходить к выбору, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
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