Срок действия доверенности и нюансы отзыва - что важно знать владельцу авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 20:14

Доверенность на автомобиль: как выбрать срок и избежать юридических рисков

Доверенность на автомобиль: как выбрать срок и избежать юридических рисков

Срок действия доверенности и нюансы отзыва - что важно знать владельцу авто

Доверенность на автомобиль: как выбрать срок и избежать юридических рисков

В 2026 году оформление доверенности на автомобиль по-прежнему вызывает вопросы у многих водителей. Как правильно указать срок, когда документ теряет силу и в каких случаях доверенность действительно необходима - разбираемся на примерах и с учетом последних изменений.

В 2026 году оформление доверенности на автомобиль по-прежнему вызывает вопросы у многих водителей. Как правильно указать срок, когда документ теряет силу и в каких случаях доверенность действительно необходима - разбираемся на примерах и с учетом последних изменений.

Вопрос о сроке действия доверенности на автомобиль остаётся актуальным для многих автовладельцев, особенно с учётом изменений в законодательстве и новых цифровых сервисов. Владелец машины сам решает, на какой период выдать доверенность, либо вообще не указывать срок — в этом случае документ будет действовать ровно год с момента оформления. Такой подход позволяет гибко регулировать доступ к автомобилю, но требует внимательности при заполнении бумаг.

Если в доверенности не указана дата составления, она автоматически теряет юридическую силу. Также документ становится недействительным после истечения срока, отзыва, смерти или признания недееспособным одной из сторон, либо при выполнении разового поручения (например, при продаже транспортного средства). Важно помнить: для обычного управления личным авто в 2026 году не требуется доверенность — достаточно быть вписанным в полис ОСАГО. Однако при совершении юридически значимых действий (регистрация, прохождение техосмотра, получение справок или выезд за границу) доверенность по-прежнему необходима.

Отозвать доверенность можно в любой момент — для этого достаточно уведомить доверенное лицо письменно. Если документ был заверен нотариусом, отзыв оформляется через нотариальную контору, чтобы информация попала в реестр Федеральной нотариальной палаты. Для электронных доверенностей процедура ещё проще: достаточно воспользоваться личным кабинетом на портале «Госуслуги». Причины отзыва могут быть разными: смена владельца, сомнение в надёжности доверенного лица или желание лично распоряжаться автомобилем.

Практика показывает, что многие водители недооценивают риски, связанные с оформлением доверенности. Например, если не уведомить доверенное лицо об отзыве, оно может продолжить пользоваться машиной, что приведёт к неприятным последствиям. Важно также учитывать, что доверенность автоматически прекращает действие в случае смерти доверителя или доверенного лица, а также при признании кого-либо из них недееспособным.

В заключение стоит повторить: доверенность — это не просто формальность, а важный инструмент управления автомобилем. Её правильное оформление и своевременный отзыв позволяют минимизировать юридические риски и сохранить контроль над транспортом. В 2026 году цифровые сервисы упростили многие процедуры, но внимательность к деталям по-прежнему остаётся главным залогом безопасности.

Для тех, кто только начинает разбираться в тонкостях владения автомобилем, полезно ознакомиться с материалами и другими важными аспектами эксплуатации. В важных шагах после покупки нового автомобиля подробно рассматриваются вопросы продления срока службы машины и сокращения расходов на обслуживание. Такой комплексный подход помогает избежать ошибок и чувствовать себя увереннее на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Ростовская область Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться