Срок действия доверенности и нюансы отзыва - что важно знать владельцу авто

Доверенность на автомобиль: как выбрать срок и избежать юридических рисков

В 2026 году оформление доверенности на автомобиль по-прежнему вызывает вопросы у многих водителей. Как правильно указать срок, когда документ теряет силу и в каких случаях доверенность действительно необходима - разбираемся на примерах и с учетом последних изменений.

Вопрос о сроке действия доверенности на автомобиль остаётся актуальным для многих автовладельцев, особенно с учётом изменений в законодательстве и новых цифровых сервисов. Владелец машины сам решает, на какой период выдать доверенность, либо вообще не указывать срок — в этом случае документ будет действовать ровно год с момента оформления. Такой подход позволяет гибко регулировать доступ к автомобилю, но требует внимательности при заполнении бумаг.

Если в доверенности не указана дата составления, она автоматически теряет юридическую силу. Также документ становится недействительным после истечения срока, отзыва, смерти или признания недееспособным одной из сторон, либо при выполнении разового поручения (например, при продаже транспортного средства). Важно помнить: для обычного управления личным авто в 2026 году не требуется доверенность — достаточно быть вписанным в полис ОСАГО. Однако при совершении юридически значимых действий (регистрация, прохождение техосмотра, получение справок или выезд за границу) доверенность по-прежнему необходима.

Отозвать доверенность можно в любой момент — для этого достаточно уведомить доверенное лицо письменно. Если документ был заверен нотариусом, отзыв оформляется через нотариальную контору, чтобы информация попала в реестр Федеральной нотариальной палаты. Для электронных доверенностей процедура ещё проще: достаточно воспользоваться личным кабинетом на портале «Госуслуги». Причины отзыва могут быть разными: смена владельца, сомнение в надёжности доверенного лица или желание лично распоряжаться автомобилем.

Практика показывает, что многие водители недооценивают риски, связанные с оформлением доверенности. Например, если не уведомить доверенное лицо об отзыве, оно может продолжить пользоваться машиной, что приведёт к неприятным последствиям. Важно также учитывать, что доверенность автоматически прекращает действие в случае смерти доверителя или доверенного лица, а также при признании кого-либо из них недееспособным.

В заключение стоит повторить: доверенность — это не просто формальность, а важный инструмент управления автомобилем. Её правильное оформление и своевременный отзыв позволяют минимизировать юридические риски и сохранить контроль над транспортом. В 2026 году цифровые сервисы упростили многие процедуры, но внимательность к деталям по-прежнему остаётся главным залогом безопасности.

