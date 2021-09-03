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3 сентября 2021, 10:50

Доверенность на автомобиль: когда она нужна и как ее составить

Сейчас инспектор ГИБДД не может требовать от водителя предъявления доверенности на управление автомобилем при проверке документов. Но это не значит, что в данном документе отпала необходимость.
Фото: cashcarsbuyer.com

110km.ru рассказывает, в каких ситуациях не обойтись без доверенности на автомобиль, как ее составить и на какой период.

Что такое доверенность на машину? И можно ли управлять без доверенности?

Доверенностью называют документ, передающий определенные полномочия от собственника машины (доверителя) другому лицу (поверенному, коим может являться родственник, друг и т.д.). Для управления автомобилем доверенность больше не обязательна. Но в ряде ситуаций без этого документа не обойтись.

Когда нужна доверенность на автомобиль?

Нужда в доверенности возникает:

  • В случае болезни или отсутствия собственника нужно забрать машину со штрафстоянки. Без доверенности ее могут отдать только владельцу.
  • Не собственнику нужно получить страховку ОСАГО на машину. Без доверенности на страховку автомобиля полис не выдадут.
  • При отсутствии хозяина требуется техосмотр автомобиля. Оператор не примет к осмотру автомобиль, представленный не его владельцем.
  • Нужно зарегистрировать машину в автоинспекции либо снять ее с учета в отсутствие хозяина. В данном случае понадобится доверенность, дающая право на постановку автомобиля на учет. Это касается и ситуации, когда нужно зарегистрировать изменения конструкции авто в ГИБДД.
  • Если нужно продать машину от имени хозяина. Понадобится доверенность на продажу автомобиля.
  • Если нужно сдать машину в аренду, лизинг, утиль, также потребуется доверенность на право совершения этих действий с автомобилем.
  • Водитель, не являющийся хозяином автомобиля, собирается на нем покинуть территорию России. Потребуется доверенность с указанием данных загранпаспорта этого водителя, и обязательно нотариально заверенная.

При всех случаях, кроме выезда за пределы России, доверенность не обязательно заверять у нотариуса.

Какие права на автомобиль можно передать по доверенности

Доверенность может давать не только право на управление автомобилем, но и на:

  • прохождение техосмотра;
  • продажу, сдачу в аренду;
  • получение любых регистрационных документов;
  • иные действия с машиной, указанные в доверенности.

У доверенного лица будет право на совершение тех действий, которые доверитель обозначит в документе. То есть, если он не дает поверенному права на продажу автомобиля, и это оговаривает доверенность, продажа машины будет незаконной и недействительной.

У поверенного лица, помимо переданных ему доверителем прав, будут и обязанности. Например, обеспечивать техническую исправность автомобиля, платить штрафы на нарушение ПДД, решать все проблемы при аварии и так далее.

При этом важно подчеркнуть, что доверенность не лишает владельца права собственности на машину. Он останется ее хозяином.

Чем обычная доверенность отличается от генеральной?

Кроме обычной доверенности есть еще и генеральная, оформляемая на специальном бланке. «Главное ее отличие в том, что она дает большой спектр полномочий в различных сферах. Обычная доверенность дает небольшой перечень прав, и в основном в одной из сфер», – поясняет 110km.ru Самвел Меграбян, юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России.

Генеральная доверенность может включать в себя широкий спектр прав для доверенного лица, таких как:

  • пользование автомобилем в личных целях;
  • ремонт и регулярное прохождение ТО;
  • покупка или продажа машины;
  • получение номерных знаков ТС;
  • регистрация или снятие с учета в ГИБДД;
  • сдача машины в аренду или такси;
  • перегон и прохождение таможенного оформления;
  • отстаивание свои прав в суде после ДТП;
  • получение авто со штрафстоянки;
  • передоверие машины третьим лицам.

«Если желаете передать поверенному все возможные полномочия, лучше оформить генеральную доверенность», – советует Самвел Меграбян.

Сколько действует доверенность на автомобиль от физического лица

Доверенность требует обязательного указания даты составления. Если ее нет – документ не действителен. Дата прописывается прописью, а не цифрой, которую легко исправить.

Доверенность будет действовать год, если не прописано иное. При этом в бумаге можно указать любой срок действия доверенности, законодательство его не ограничивает.

Чтобы поверенный не передоверил данные ему права иным лицам, нужно в доверенности указать, что она выдана без права передоверия.

При систематическом нарушении доверенным лицом правил, злоупотреблении вверенными ему полномочиями, ненадлежащем содержании автомобиля или по иным причинам, доверитель праве доверенность отозвать. Для этого достаточно отправить поверенному уведомление по почте, либо вручить его лично, попросив от поверенного расписку в получении. Доверенное лицо обязано отдать доверителю доверенность. При отказе доверитель может обратиться в правоохранительные органы либо суд.

Если доверенность оформлялась у нотариуса, то уведомление поверенного об аннулировании документа – его забота. Доверителю лишь нужно сообщить нотариусу о своем намерении отозвать доверенность.

Как составить доверенность на автомобиль от физического лица физическому

Составить доверенность можно в простой письменной форме, от руки, но в содержании обязательно указать:

  • дату и место составления документа;
  • паспортные данные собственника машины, передающего права на нее;
  • исчерпывающие данные авто по ПТС и СТС;
  • паспортные данные доверенного лица, которому передаются полномочия на действия с авто;
  • перечень действий, которые поверенный сможет совершать по доверенности;
  • срок, на который поверенный получает полномочия (он не обязателен, и тогда доверенность истечет через год);

Если доверитель не хочет, чтобы поверенный получил право передоверия полномочий третьим лицам и право продажи машины, он должен обозначить это в документе.

Кроме того, после выдачи доверенности на автомобиль доверитель должен вписать поверенного в страховку ОСАГО в течение 10 суток, иначе он будет получать штрафы за езду без полиса.

Бланк доверенности на автомобиль можно скачать тут…

Ни присутствие, ни подпись поверенного не требуется при оформлении доверенности. Данный документ является волеизъявлением одного человека – доверителя, и только его подпись должна стоять на нем.

Риски доверенного лица и доверителя

Оформление доверенности подразумевает наличие доверия и своему поверенному. Не следует наделять незнакомого человека правами на действия с вашим автомобилем. Если есть подозрение, что поверенный превысит указанные в доверенности полномочия – не давайте их ему. Кроме того, строго обозначьте, что он может делать с автомобилем, а что нет.

Если боитесь, что машину могут заложить или продать, упомяните в доверенности, что она выдается без права продажи машины и использования ее в качестве залога.

Однако у доверенности есть и плюсы:

  • она убережет доверителя от обвинений, если поверенный создаст ДТП;
  • она даст возможность обжаловать санкции автоинспекции за нарушения поверенного, так как они приходят собственнику автомобиля;
  • если поверенного задержат за рулем в нетрезвом состоянии, собственник автомобиля не получит штрафа за передачу машины нетрезвому лицу.

Поверенному же важно понимать, что наличие доверенности на управление автомобилем не делает его хозяином. Это чужая собственность, за сохранность которой он несет полную ответственность.

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