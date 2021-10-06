Доверенность станет электронной: официальное заявление Минцифры России
«Теперь через приложение можно предъявлять СТС на автомобиль, доверенный для управления. Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении «Госуслуги Авто» необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление. Важно, что у водителя, которому передается управление авто, в личном кабинете на портале Госуслуг тоже должен быть введен номер его водительского удостоверения. Данные «подтянутся» в приложение, и водитель сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении», - пояснили в Минцифре России.
Кроме того, при помощи приложения «Госуслуги Авто» можно смотреть историю автомобиля и изучать информацию о прошлом машины, что может очень пригодиться покупателям секонд-хенда. Также в приложении можно подать заявление на регистрацию автомобиля, а по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на его замену.
Напомним, что приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме было запущено Минцифры России совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. Тестирование продлится до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить «бумажный» вариант СТС.
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