Дождь, дрифт и закрученная интрига: итоги второго этапа IDDC 2025 в Ленобласти

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Фото: пресс-служба Игора Драйв

В гонках приняли участие 36 пилотов из шести регионов страны: Москвы, Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей, Республики Карелии и самого Санкт-Петербурга. Несмотря на непредсказуемую погоду, трибуны были заполнены зрителями. Борьба на треке обещала быть жаркой. Ожидания оправдались. Напомним, перед стартом второго этапа в турнирной таблице лидировал Артем Лейтис с 272 очками, следом шел Илья Полищук (197 баллов), а замыкал тройку Александр Мезенцев с 160 пунктами.В командном зачете первое место занимала команда Kinforest SQUAD (355 баллов), на втором месте находились «Tamashi Культура Заноса» (277), а третьими были «Континент Пак» с 196 очками. Перед стартом гонок все участники были настроены решительно, а Артем Лейтис представил новую, более яркую ливрею своего Nissan Fairlady Z, хотя технически машина осталась прежней.

В квалификации Лейтис показал отличный результат – 98 баллов, уступая лишь своему же рекорду первого этапа, где он набрал 100 баллов. На один балл отстал от него Феодор Чевычелов, вернувшийся после пропуска старта сезона. Третьим стал Денис Тестоедов с 96,5 балла. Однако уже в воскресенье ситуация кардинально изменилась.



Обрушившийся дождь полностью изменил характер покрытия трассы, и даже самые опытные гонщики не смогли адаптироваться вовремя. Уже на ранних стадиях парных заездов из борьбы выбыл лидер квалификации – Артем Лейтис. Более того, ни один из лидеров квалификации так и не добрался до финальной четверки.

Фото: пресс-служба Игора Драйв

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