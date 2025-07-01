Дождь, дрифт и закрученная интрига: итоги второго этапа IDDC 2025 в Ленобласти
В командном зачете первое место занимала команда Kinforest SQUAD (355 баллов), на втором месте находились «Tamashi Культура Заноса» (277), а третьими были «Континент Пак» с 196 очками. Перед стартом гонок все участники были настроены решительно, а Артем Лейтис представил новую, более яркую ливрею своего Nissan Fairlady Z, хотя технически машина осталась прежней.
В квалификации Лейтис показал отличный результат – 98 баллов, уступая лишь своему же рекорду первого этапа, где он набрал 100 баллов. На один балл отстал от него Феодор Чевычелов, вернувшийся после пропуска старта сезона. Третьим стал Денис Тестоедов с 96,5 балла. Однако уже в воскресенье ситуация кардинально изменилась.
Обрушившийся дождь полностью изменил характер покрытия трассы, и даже самые опытные гонщики не смогли адаптироваться вовремя. Уже на ранних стадиях парных заездов из борьбы выбыл лидер квалификации – Артем Лейтис. Более того, ни один из лидеров квалификации так и не добрался до финальной четверки.
За третье место боролись Матвей Вахрушев и Илья Клюкин – победителем вышел Вахрушев. Особый интерес вызвало участие шоумена Big Russian Boss, который выступал на BMW E36 ASSMERALDA. Ему не хватило опыта для выхода в плей-офф, но он получил бесценный опыт перед главным стартом – RDS Open 2025. Во время этапа также проходили съемки документального проекта «Медиа дрифт», премьера которого намечена на июль. Следующие встречи гонщиков состоятся 9–10 августа и завершающий финал – 20–21 сентября на автодроме Игора Драйв.
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АвтоВАЗ официально объявил сроки начала продаж рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится у дилеров в четвертом квартале 2025 года. Ориентировочные цены уже известны.Читать далее
-
01.07.2025, 14:53
Компания по аренде автомобилей «Бетмобил» проиграла суд Роспатенту
Спор между российской компанией «Бетмобил» и Роспатентом о регистрации товарного знака «Betmobile» завершился в пользу патентного ведомства. Фирма планировала использовать бренд для предоставления услуг в сфере аренды автомобилей и бизнес-консалтинга, однако заявка была отклонена из-за возможных ассоциаций с Бэтмобилем – машиной культового персонажа комиксов из вселенной DC Comics. Читать далее
-
01.07.2025, 13:14
Как менялись цены новых автомобилей в июне 2025 года: кто объявил скидки, а кто подорожал
В июне 2025 года автопроизводители продолжили играть с ценами в условиях падающего спроса и высокой конкуренции. По данным мониторинга, как минимум пять автомобильных брендов снизили стоимость своих моделей, а два – повысили.Читать далее
-
01.07.2025, 10:17
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Компания GAC Motor вывела на российский рынок новую премиальную версию минивэна – GAC M8 Lounge с четырехместной компоновкой 2+2. Автомобиль предлагает максимальный комфорт пассажиров второго ряда. Продажи стартовали 1 июля.Читать далее
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01.07.2025, 09:49
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На Авто.ру появилось необычное предложение – ВАЗ-2101 1973 года выпуска в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Владелец оценил машину сравнительно дешево. Обычно подобные экземпляры стоят минимум вдвое дороже.Читать далее
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