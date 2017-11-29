29 ноября 2017, 15:29

Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler

Jeep представил новое поколение своего знаменитого рамного внедорожника Wrangler. Первые автомобили доберутся до своих будущих владельцев уже в начале следующего года.
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  Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler Jeep Wrangler Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler Jeep Wrangler Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler Jeep Wrangler Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler Jeep Wrangler Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler
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Jeep Wrangler
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Отзывов: 3
Модель получила алюминиевый кузов, за счет чего ей удалось сбросить 90 кг веса. Экстерьер выполнен в классическом стиле Wrangler: решетка радиатора имеет трапециевидную форму, капот - вентиляционные отверстия. Также экстерьер новинки отличается круглыми фарами и квадратными фонарями. Завершают образ спойлер, светодиодная оптика, а также специальная камера.

В салоне установлена другая приборная панель с цифровым дисплеем между циферблатами и увеличенный экран мультимедийного комплекса. Все кнопки и механические переключатели также обновились.

В начальной комплектации внедорожник будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 268 л. с. В более дорогих исполнениях под капотом Wrangler окажется модернизированный 3,5-литровый агрегат V6 Pentastar мощностью 285 «лошадей». В дальнейшем линейку пополнит 3-литровый дизель. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» ZF.

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Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler
{{model_1688}}Модель получила алюминиевый кузов, за счет чего ей удалось сбросить 90 кг веса. Экстерьер выполнен в классическом стиле Wrangler: решетка радиатора имеет трапециевидную форму, капот - вентиляционные отверстия. Также экстерьер новинки отличается круглыми фарами и квадратными фонарями. Завершают образ спойлер, светодиодная оптика, а также специальная камера.В салоне установлена другая приборная панель с цифровым дисплеем между циферблатами и увеличенный экран мультимедийного комплекса. Все кнопки и механические переключатели также обновились.В начальной комплектации внедорожник будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 268 л. с. В более дорогих исполнениях под капотом Wrangler окажется модернизированный 3,5-литровый агрегат V6 Pentastar мощностью 285 «лошадей». В дальнейшем линейку пополнит 3-литровый дизель. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» ZF.{{vote_132}}
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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