29 ноября 2017, 15:29
Дождались: в Лос-Анджелесе презентован новый Jeep Wrangler
Jeep представил новое поколение своего знаменитого рамного внедорожника Wrangler. Первые автомобили доберутся до своих будущих владельцев уже в начале следующего года.
Jeep Wrangler
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Отзывов: 3
В салоне установлена другая приборная панель с цифровым дисплеем между циферблатами и увеличенный экран мультимедийного комплекса. Все кнопки и механические переключатели также обновились.
В начальной комплектации внедорожник будет приводиться в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 268 л. с. В более дорогих исполнениях под капотом Wrangler окажется модернизированный 3,5-литровый агрегат V6 Pentastar мощностью 285 «лошадей». В дальнейшем линейку пополнит 3-литровый дизель. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат» ZF.
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