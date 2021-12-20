Дожили: китайские компании будут продавать автомобили в Японии
Его журналисты акцентируют внимание на том, что китайские компании стремятся воспроизвести успех, которого добились японские и южнокорейские бренды на зарубежных рынках, предлагая там продукты по низким ценам и при этом отличающиеся топливной эффективностью.
Япония имеет меньший рынок сбыта, чем, скажем, Европа, где китайские электромобили все активнее завоевывают позиции. При этом автопроизводители из Страны Восходящего солнца не смогли еще удовлетворить местный спрос, создавая тем самым открытый путь для конкурентов.
Электрический кроссовер от FAW, стоимость которого, как ожидается, составит порядка 96 700 долларов (без учета налогов), предлагает дальность хода на одной зарядке до 690 км. Это флагманская модель, которая также экспортируется на европейский континент. Для рынка Японии автомобиль будет собираться на заводе в Китае, при этом его кузов будет модифицирован для соответствия японским стандартам зарядки.
Для продажи и технического обслуживания своего электрокара компания FAW создаст первый дилерский центр JR Namba в городе Осака. Уже озвучены планы по открытию ДЦ в Токио и некоторых других городах Японии. До сих пор FAW экспортировала на остров лишь несколько автомобили с бензиновым двигателем.
Не дремлют и конкуренты
Компания BYD недавно приступила к продажам на территории Японии электрического 5-местного седана среднего размера. Пока автомобиль предлагается корпоративным заказчикам и органам местного самоуправления. Его стоимость - 3,85 млн иен, но правительственная субсидия сбивает цену примерно на 400 000 иен. BYD полна решимости создать целую сеть точек продаж в крупных городах Японии.
Китайские компании уже вывели на японский рынок несколько электромобилей исключительно для коммерческого использования. Спрос на эту продукцию есть, и его поддерживают крупные японские логистические группы, такие как Sagawa Express и SBS Holdings. Они напрямую импортируют из КНР коммерческие электромобили, поскольку стремятся сократить выбросы парниковых газов во время доставки грузов.
Надо заметить, что китайские производители обладают обширным модельным рядом машин на чистой тяге, поскольку этот сектор автопрома активно поддерживается правительством КНР. Китай начал с экспорта автобусов и грузовиков, а в 2021-м компании FAW и BYD приступили к экспорту легковых моделей в Европу, чей рынок EV растет быстрее других регионов планеты.
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