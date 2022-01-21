Дожили: Lada Vesta уже стоит дороже, чем Hyundai Solaris
Фото: Hyundai
Для сравнения Hyundai Solaris с 2019 года прибавил 20,2% и сейчас стоит в среднем 1 069 091 рубль, то есть дешевле «Весты». За последний год «Солярис» подорожал «всего» на 10,8%, что позволило ему занять последнюю строчку по росту цен в пятерке самых востребованных в России автомобилей.
Семейство Lada Granta прибавило 17,7% за минувший год и 25,5% с 2019-го. Бестселлер отечественного SUV-сегмента, Hyundai Creta за три года прибавила 28,1%, а с 2020-го – 15,9%. Наконец, самая популярная у россиян иномарка, Kia Rio подорожала на 26,1% и 15,7% соответственно.
- 800 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 1 185 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 300 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 1 310 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 480 000 РHyundai Solaris 2012 в Москве
- 1 690 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 1 550 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 1 750 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 770 000 РKIA Rio 2020 в Москве
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