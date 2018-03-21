21 марта 2018, 22:52

Драконы в овечьей шкуре: Netflix снимает программу про «слиперов»

Сервис потокового видео Netflix анонсировал премьеру новой передачи «Самый быстрый автомобиль» (Fastest Car). В ней мощные спорткары будут соревноваться с непримечательными, на первый взгляд, машинами: подержанными пикапами, семейными универсалами или даже ретро-автомобилями. На самом же деле под капотом каждого из них скрывается супер-заряженный мотор.
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  Драконы в овечьей шкуре: Netflix снимает программу про «слиперов» Драконы в овечьей шкуре: Netflix снимает программу про «слиперов» Драконы в овечьей шкуре: Netflix снимает программу про «слиперов» Драконы в овечьей шкуре: Netflix снимает программу про «слиперов» Драконы в овечьей шкуре: Netflix снимает программу про «слиперов»
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Девиз программы: «Скорость не всегда можно купить за деньги». Машины-слиперы (от англ. sleeper – спящий, соня) – это целое направление в автомобильной субкультуре. Увлеченные своим делом мастера превращают в гаражах обычные «овощные» модели в сверхмощные суперкары. 

Есть несколько видов слиперов. Первые - это официальные заводские модификации. Среди наиболее ярких примеров можно вспомнить Жигули с роторно-поршневым двигателем Ванкеля, которые в советское время были в арсенале спецслужб, а в конце 1990-х даже поступили в свободную продажу. Второй вид – это тюнинг разной степени тяжести, когда родной мотор или дорабатывается, или меняется на более мощный. Третий вид наиболее радикальный. На специально построенный гоночный болид для маскировки навешиваются кузовные панели, напоминающие детали обычного автомобиля. Это, конечно, высшая степень коварства.

Новый проект Netflix посвящен людям, увлеченным слиперами. Каждый эпизод показывает чудо гаражной инженерии, доступное каждому. Уже отснято 8 часовых серий. Каждая будет состоять из трех эпизодов. На стартовую черту выйдут Ford Pinto 1971 года выпуска и Ferrari 488 GTB, а также Buick Grand National 1984 года против McLaren MP4. С кем сразится антикварный Dodge образца 1927 года узнаем уже совсем скоро.

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Драконы в овечьей шкуре: Netflix снимает программу про «слиперов»
{{material_121408}}Девиз программы: «Скорость не всегда можно купить за деньги». Машины-слиперы (от англ. sleeper – спящий, соня) – это целое направление в автомобильной субкультуре. Увлеченные своим делом мастера превращают в гаражах обычные «овощные» модели в сверхмощные суперкары. Есть несколько видов слиперов. Первые - это официальные заводские модификации. Среди наиболее ярких примеров можно вспомнить Жигули с роторно-поршневым двигателем Ванкеля, которые в советское время были в арсенале спецслужб, а в конце 1990-х даже поступили в свободную продажу. Второй вид – это тюнинг разной степени тяжести, когда родной мотор или дорабатывается, или меняется на более мощный. Третий вид наиболее радикальный. На специально построенный гоночный болид для маскировки навешиваются кузовные панели, напоминающие детали обычного автомобиля. Это, конечно, высшая степень коварства.Новый проект Netflix посвящен людям, увлеченным слиперами. Каждый эпизод показывает чудо гаражной инженерии, доступное каждому. Уже отснято 8 часовых серий. Каждая будет состоять из трех эпизодов. На стартовую черту выйдут Ford Pinto 1971 года выпуска и Ferrari 488 GTB, а также Buick Grand National 1984 года против McLaren MP4. С кем сразится антикварный Dodge образца 1927 года узнаем уже совсем скоро.
2018-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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