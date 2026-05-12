Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Элина Градова

12 мая 2026, 15:59

Драма на автодроме: итоги первого этапа Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

ISKRA Racing впереди, но всего на 3 балла: итоги первого этапа дрифта в Петербурге и напряжённая борьба за лидерство

Первый этап Кубка Санкт‑Петербурга по дрифту 2026 года уже вошёл в историю. Он получился по‑настоящему драматичным. Анатолий Кизин взял золото на домашней трассе, мастерски обойдя мурманского дрифтера Артёма Каневского. А Елисей Никитин не позволил BMW занять весь пьедестал.

Летний сезон дрифта 2026 года стартовал 9 и 10 мая на автодроме — открылся Кубок Санкт‑Петербурга по дрифту. Турнир собрал сильнейших спортсменов не только из Северной столицы, но и со всего Северо‑Запада России: в соревнованиях приняли участие дрифтеры из Санкт‑Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, а также из Республики Карелия.

Состязания прошли в формате двойной сетки: даже после поражения пилот мог продолжить борьбу в нижней части турнирной таблицы. Примечательно, что действующий обладатель Кубка Санкт‑Петербурга Александр Мезенцев в этом сезоне не выступает — чемпион сосредоточился на тренерской работе. Так, он курирует петербуржца Дениса Бочкарёва, а его тренировочная машина BMW E36 в этом году досталась Артёму Лейтису из Сортавалы (Республика Карелия).

В квалификации выделились сразу несколько пилотов. Артём Лейтис показал третий результат, набрав 99 баллов. Столько же заработал Владислав Вторушин на BMW E30. Победу же в этом этапе одержал петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92 — в лучшей попытке он получил от судей максимальную оценку в 100 баллов.

Дальнейшая борьба сложилась для лидеров квалификации по‑разному. Лейтис потерпел поражение в третьем раунде от Артёма Каневского и перешёл в нижнюю сетку, где дошёл до седьмого раунда, но уступил Елисею Никитину. Владислав Вторушин также проиграл Каневскому — это случилось в шестом раунде, после чего он продолжил выступление в нижней части сетки и добрался до восьмого раунда, где его соперником вновь стал Елисей Никитин, одержавший победу.

Финал подарил зрителям противостояние петербуржца Анатолия Кизина на BMW E92 и мурманского дрифтера Артёма Каневского на BMW 3‑серии E30. На домашней трассе преимущество оказалось на стороне Кизина — он стал победителем соревнований. За третье место боролись два пилота из Санкт‑Петербурга: Елисей Никитин на Toyota Altezza и Владислав Вторушин на BMW E30. В этой дуэли победу одержал Никитин, не позволив пилотам на BMW занять весь пьедестал.

В командном зачёте лидирует коллектив ISKRA Racing с 353 очками. За команду выступают призёры Елисей Никитин и Артём Каневский, а также Юрий Алексашкин. Всего на три балла отстаёт команда «Есть вопросы» (350 очков), в составе которой — Денис Антрушин, Матвей Вахрушев и Анатолий Кизин. Третье место занимает «КонтинентПак» (179 очков): в команде выступают Никита Гольбрайх и Владислав Вторушин.

Следующий этап Кубка Санкт‑Петербурга по дрифту сезона 2026 года состоится на Игора Драйв 27 и 28 июня, а третий этап пройдёт 29 и 30 августа. Билеты на оба мероприятия уже доступны на сайте автодрома.

