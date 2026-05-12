ISKRA Racing впереди, но всего на 3 балла: итоги первого этапа дрифта в Петербурге и напряжённая борьба за лидерство

12 мая 2026, 15:59
Драма на автодроме: итоги первого этапа Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
Драма на автодроме: итоги первого этапа Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
Первый этап Кубка Санкт‑Петербурга по дрифту 2026 года уже вошёл в историю. Он получился по‑настоящему драматичным. Анатолий Кизин взял золото на домашней трассе, мастерски обойдя мурманского дрифтера Артёма Каневского. А Елисей Никитин не позволил BMW занять весь пьедестал.
Летний сезон дрифта 2026 года стартовал 9 и 10 мая на автодроме — открылся Кубок Санкт‑Петербурга по дрифту. Турнир собрал сильнейших спортсменов не только из Северной столицы, но и со всего Северо‑Запада России: в соревнованиях приняли участие дрифтеры из Санкт‑Петербурга, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, а также из Республики Карелия.
Состязания прошли в формате двойной сетки: даже после поражения пилот мог продолжить борьбу в нижней части турнирной таблицы. Примечательно, что действующий обладатель Кубка Санкт‑Петербурга Александр Мезенцев в этом сезоне не выступает — чемпион сосредоточился на тренерской работе. Так, он курирует петербуржца Дениса Бочкарёва, а его тренировочная машина BMW E36 в этом году досталась Артёму Лейтису из Сортавалы (Республика Карелия).
В квалификации выделились сразу несколько пилотов. Артём Лейтис показал третий результат, набрав 99 баллов. Столько же заработал Владислав Вторушин на BMW E30. Победу же в этом этапе одержал петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92 — в лучшей попытке он получил от судей максимальную оценку в 100 баллов.
Дальнейшая борьба сложилась для лидеров квалификации по‑разному. Лейтис потерпел поражение в третьем раунде от Артёма Каневского и перешёл в нижнюю сетку, где дошёл до седьмого раунда, но уступил Елисею Никитину. Владислав Вторушин также проиграл Каневскому — это случилось в шестом раунде, после чего он продолжил выступление в нижней части сетки и добрался до восьмого раунда, где его соперником вновь стал Елисей Никитин, одержавший победу.
Финал подарил зрителям противостояние петербуржца Анатолия Кизина на BMW E92 и мурманского дрифтера Артёма Каневского на BMW 3‑серии E30. На домашней трассе преимущество оказалось на стороне Кизина — он стал победителем соревнований. За третье место боролись два пилота из Санкт‑Петербурга: Елисей Никитин на Toyota Altezza и Владислав Вторушин на BMW E30. В этой дуэли победу одержал Никитин, не позволив пилотам на BMW занять весь пьедестал.
В командном зачёте лидирует коллектив ISKRA Racing с 353 очками. За команду выступают призёры Елисей Никитин и Артём Каневский, а также Юрий Алексашкин. Всего на три балла отстаёт команда «Есть вопросы» (350 очков), в составе которой — Денис Антрушин, Матвей Вахрушев и Анатолий Кизин. Третье место занимает «КонтинентПак» (179 очков): в команде выступают Никита Гольбрайх и Владислав Вторушин.
Следующий этап Кубка Санкт‑Петербурга по дрифту сезона 2026 года состоится на Игора Драйв 27 и 28 июня, а третий этап пройдёт 29 и 30 августа. Билеты на оба мероприятия уже доступны на сайте автодрома.
Похожие материалы
-
12.05.2026, 07:21
На поезде между Москвой и Петербургом появился новый формат купе для одиночных поездок
На маршруте Москва-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе, где пассажиры могут рассчитывать на расширенный сервис и завтрак по цене ниже СВ. Это решение уже вызвало интерес у путешественников и может изменить подход к ночным поездкам между двумя столицами.Читать далее
-
11.05.2026, 22:59
Пять дорог, которые изменили ход войны: как транспорт спасал города и людей
Мало кто задумывается, что именно дороги стали ключом к выживанию миллионов в годы войны. Какие маршруты спасли Ленинград, ускорили переброску техники к Москве и Ржеву и изменили ход истории - объяснил эксперт. Почему эти трассы до сих пор вызывают уважение и что о них забывают - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.05.2026, 13:54
В Петербурге мусоровоз сбил пенсионерку во дворе: возбуждено уголовное дело
В Красногвардейском районе Петербурга произошел несчастный случай. Следователи начали проверку. Водителю грозит серьезная ответственность. Расследование продолжается.Читать далее
-
11.05.2026, 13:26
Мотоциклист и ребенок на велосипеде погибли на переходе под Гатчиной
В Гатчинском районе произошла смертельная авария. Погибли взрослый и несовершеннолетний. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.Читать далее
-
11.05.2026, 06:32
Перезапуск завода в Шушарах: новая марка Senat и первый седан с полным приводом
В Петербурге бывший завод Toyota готовится к выпуску новых автомобилей под брендом Senat. Первая модель - представительский седан с полным приводом и мощным V6. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.05.2026, 05:19
Гонки на грани: где автоспорт становится испытанием для человека и техники
В мире автоспорта есть дисциплины, где опасность не просто присутствует, а становится частью самой гонки. Мы разобрали четыре самых экстремальных формата, в которых пилоты балансируют между контролем и катастрофой. Почему эти соревнования до сих пор собирают тысячи зрителей и что делает их по-настоящему уникальными - в нашем материале.Читать далее
-
09.05.2026, 17:21
Красная стрела: как легендарный поезд изменил ночные путешествия между столицами
«Красная стрела» - не просто поезд, а символ эпохи и инженерной мысли, который ежедневно соединяет Москву и Санкт-Петербург. Почему этот маршрут до сих пор остается эталоном комфорта и стиля, и какие детали делают его уникальным для пассажиров сегодня - рассказываем в материале.Читать далее
-
09.05.2026, 16:37
Jaguar XJ13: экспериментальный спорткар, который изменил историю автоспорта
Jaguar XJ13 - уникальный прототип, который мог вернуть марку на вершину Ле-Мана, но так и не вышел на старт. Его судьба - пример того, как инженерные амбиции сталкиваются с реальностью автоспорта и корпоративными решениями. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает споры среди экспертов и коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
09.05.2026, 05:47
Массовые проверки ГИБДД: как изменится ситуация на дорогах в майские выходные
В праздничные дни с 9 по 11 мая ГИБДД запускает масштабные проверки на дорогах по всей стране. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей и другим грубым нарушениям. Новые меры затронут десятки регионов и могут повлиять на привычный ритм автомобилистов.Читать далее
-
08.05.2026, 06:13
На маршруте Москва-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком
На поезде между Москвой и Петербургом теперь можно путешествовать в полном уединении: вагон с одноместными купе предлагает комфорт, расширенный сервис и завтрак по цене, заметно ниже привычного СВ. Это решение уже вызвало интерес у пассажиров и может изменить подход к ночным поездкам.Читать далее
Похожие материалы
-
12.05.2026, 07:21
На поезде между Москвой и Петербургом появился новый формат купе для одиночных поездок
На маршруте Москва-Петербург теперь доступен вагон с одноместными купе, где пассажиры могут рассчитывать на расширенный сервис и завтрак по цене ниже СВ. Это решение уже вызвало интерес у путешественников и может изменить подход к ночным поездкам между двумя столицами.Читать далее
-
11.05.2026, 22:59
Пять дорог, которые изменили ход войны: как транспорт спасал города и людей
Мало кто задумывается, что именно дороги стали ключом к выживанию миллионов в годы войны. Какие маршруты спасли Ленинград, ускорили переброску техники к Москве и Ржеву и изменили ход истории - объяснил эксперт. Почему эти трассы до сих пор вызывают уважение и что о них забывают - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.05.2026, 13:54
В Петербурге мусоровоз сбил пенсионерку во дворе: возбуждено уголовное дело
В Красногвардейском районе Петербурга произошел несчастный случай. Следователи начали проверку. Водителю грозит серьезная ответственность. Расследование продолжается.Читать далее
-
11.05.2026, 13:26
Мотоциклист и ребенок на велосипеде погибли на переходе под Гатчиной
В Гатчинском районе произошла смертельная авария. Погибли взрослый и несовершеннолетний. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.Читать далее
-
11.05.2026, 06:32
Перезапуск завода в Шушарах: новая марка Senat и первый седан с полным приводом
В Петербурге бывший завод Toyota готовится к выпуску новых автомобилей под брендом Senat. Первая модель - представительский седан с полным приводом и мощным V6. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.05.2026, 05:19
Гонки на грани: где автоспорт становится испытанием для человека и техники
В мире автоспорта есть дисциплины, где опасность не просто присутствует, а становится частью самой гонки. Мы разобрали четыре самых экстремальных формата, в которых пилоты балансируют между контролем и катастрофой. Почему эти соревнования до сих пор собирают тысячи зрителей и что делает их по-настоящему уникальными - в нашем материале.Читать далее
-
09.05.2026, 17:21
Красная стрела: как легендарный поезд изменил ночные путешествия между столицами
«Красная стрела» - не просто поезд, а символ эпохи и инженерной мысли, который ежедневно соединяет Москву и Санкт-Петербург. Почему этот маршрут до сих пор остается эталоном комфорта и стиля, и какие детали делают его уникальным для пассажиров сегодня - рассказываем в материале.Читать далее
-
09.05.2026, 16:37
Jaguar XJ13: экспериментальный спорткар, который изменил историю автоспорта
Jaguar XJ13 - уникальный прототип, который мог вернуть марку на вершину Ле-Мана, но так и не вышел на старт. Его судьба - пример того, как инженерные амбиции сталкиваются с реальностью автоспорта и корпоративными решениями. Почему этот автомобиль до сих пор вызывает споры среди экспертов и коллекционеров - в нашем материале.Читать далее
-
09.05.2026, 05:47
Массовые проверки ГИБДД: как изменится ситуация на дорогах в майские выходные
В праздничные дни с 9 по 11 мая ГИБДД запускает масштабные проверки на дорогах по всей стране. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей и другим грубым нарушениям. Новые меры затронут десятки регионов и могут повлиять на привычный ритм автомобилистов.Читать далее
-
08.05.2026, 06:13
На маршруте Москва-Петербург появился вагон с одноместными купе и завтраком
На поезде между Москвой и Петербургом теперь можно путешествовать в полном уединении: вагон с одноместными купе предлагает комфорт, расширенный сервис и завтрак по цене, заметно ниже привычного СВ. Это решение уже вызвало интерес у пассажиров и может изменить подход к ночным поездкам.Читать далее