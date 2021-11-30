30 ноября 2021, 07:31
Драматичное видео запечатлело момент крушения самолета на авианосце
Инцидент с британским истребителем F-35B Lightning II произошел в Средиземном море еще 17 ноября, но его подробности стали известны только сейчас. Самолет рухнул во время взлета с палубы флагмана Королевского военно-морского флота Великобритании, авианосца Queen Elizabeth.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Как видно на записи, истребитель не сумел развить необходимую мощность на взлете и рухнул в воду. Пилот успел катапультироваться. Причиной многомиллионной аварии могла стать дешевая пластиковая заглушка, защищающая двигать от дождя во время стоянки. В спешке ее просто забыли снять перед стартом. Как сообщает британское издание Daily Mirror, Королевскому военно-морскому флоту (ВМФ) пришлось охранять обломки F-35B Lightning II, чтобы секретные технологии не достались российским военным.
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29.11.2021, 16:50
Посмотри, что будет вместо легендарного "Хаммера"
29.11.2021, 12:30
Honda покопалась в мозгах водителей, чтобы сделать автомобили безопаснее
29.11.2021, 07:33
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