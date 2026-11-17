17 ноября 2026, 09:16
110 кг, 9 л.с. и клиренс 310 мм: чем интересен DraXter Furia
110 кг, 9 л.с. и клиренс 310 мм: чем интересен DraXter Furia
DraXter Фурия рассчитан на грунтовые дороги и хозяйственные поездки по пересеченной местности. У модели двигатель мощностью 9 л.с. и полуавтоматическая трансмиссия 3+1; дорожный просвет составляет 310 мм, привод идет на задние колеса.
Для передвижения по грунтовым дорогам и закрытым территориям в хозяйстве важна компактность техники и возможность обрабатывать неровные участки. У DraXter Furia дорожный просвет составляет 310 мм, максимальная скорость заявлена на уровне 60 км/ч. Модель также рассчитана на поездки по лесным тропам и выезды на охоту или рыбалку.
Силовая установка: бензиновый четырехтактный одноцилиндровый двигатель ATV 110 мощность 9 л.с. Запустить его можно ручным или электрическим стартером. Принудительное воздушное охлаждение поддерживает низкую температуру при неблагоприятных погодных условиях. Полуавтоматическое сцепление соединяется с механической коробкой передач на четыре ступени: три передачи обеспечивают движение вперед, одна - назад. Крутящий момент передается на задние колеса.
Задний привод определяет схему движения, а подвеска помогает справляться с неровным покрытием. Спереди и сзади установлены маятники с двумя амортизаторами на каждом узле, всего четыре. Колеса имеют обозначение D21. Тормоза дисковые гидравлические, однопоршневые; рычаги мотоциклетного типа расположены на руле: левый отвечает за задние тормоза, правый — за передние.
Подход к утилитарной модели можно сравнить со снегоходом Буран 4Т , о котором рассказывалось в отдельном материале. Там подробно описана грузовая площадка. Практическое назначение DraXter Фурия заметно по двухместному сиденью и возможности перевозки небольших грузов. Для пассажиров предусмотрены специальные подножки.
Основой конструкции служит стальная рама. Толщина ее стенок составляет 3 мм, стенки трубы руля - 20 мм. В приводе используется цепь 520Н СНОНО; Ведомая звезда на руле имеет 42 зуба, ведущая под связью - 13. Газ подается мотоциклетным тросом с поворотом ручки. Аварийного выключателя нет.
В ходовой части включены подшипники 180902 АПП - 4 шт., 61900 2RS (SKF) - 2 шт., 6203 2 RS SKF (180203) - 2 шт. и 180201 АС17 ФБК - 2 шт. В рулевом узле установлено два подшипника 7205 размерами 25×52×16,25. Эти обозначения пригодятся при выборе деталей для технического обслуживания.
В оснащение включены противотуманные фары и щитки, которые являются дополнительной защитой фары. Защиты карбюратора нет. Для глушителя предусмотрен мотоциклетный выхлоп от питбайка. Стояночная подножка средней парковки, катушка имеет характеристику 3А.
Длина мотовехода составляет 1700 мм, ширина - 330 мм, высота - 1050 мм. Вес 110 кг, технику легко хранить и перевозить. DraXter Фурия производится в России.
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