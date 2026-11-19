Двигатель Lifan на 6,5 л. с. и цепи CHOHO: что спрятано в компактном вездеходе

Российский DraXter Profi рассчитан на грунтовые дороги и лесные тропы. У него двигатель Lifan на 6,5 л.с. и клиренс 260 мм; максимальная скорость достигает 30 км/ч. Рассказываем, как устроены его привод, подвеска и защитные элементы.

Российский DraXter Profi рассчитан на грунтовые дороги и лесные тропы. У него двигатель Lifan на 6,5 л.с. и клиренс 260 мм; максимальная скорость достигает 30 км/ч. Рассказываем, как устроены его привод, подвеска и защитные элементы.

Рынок компактной мототехники за последние годы заметно сместился в утилитарную сторону: покупателю нужен не спорт и не прогулочный круизер, а машина, которая довезет до дальнего участка, вытащит тележку с дровами и переживет грунтовку после дождя. Именно в эту нишу целится DraXter Profi — российская модель массой 91 кг и дорожным просветом 260 мм.

Такие цифры сразу задают профиль техники: машина рассчитана на неровные дороги и сельские территории, а компактные габариты упрощают хранение и транспортировку. DraXter Profi можно использовать для выездов на охоту и рыбалку, для обслуживания территории или перевозки малогабаритных грузов.

Подвеска и колеса

На грунте важны широкие колеса D21 и подвеска маятникового типа: спереди и сзади установлено по два амортизатора. Всего их четыре, и задача конструкции — смягчать удары при движении по неровной поверхности. Клиренс в 260 мм помогает проходить колеи и небольшие препятствия, а максимальная скорость ограничена 30 км/ч.

Двигатель и ходовая часть

Силовой агрегат — бензиновый четырехтактный одноцилиндровый двигатель Lifan мощностью 6,5 л. с. Запуск ручным стартером, охлаждение воздушное: система рассчитана на поддержание рабочей температуры при длительной эксплуатации. Крутящий момент на задние колеса передает автоматическое центробежное сцепление — управление резкое, а передача тяги плавная.

Тормоз установлен сзади: это гидравлическая однопоршневая система с ручным управлением на руле. В описании также указан типоразмер L, длина 1470 мм и один поршень. Данных о расходе топлива и запасе хода в характеристиках нет.

Стальная рама имеет толщину 3 мм, труба руля — 20 мм. Двухместное сиденье рассчитано на водителя и пассажира, для второго предусмотрены специальные подножки. Привод использует цепи 428H CHOHO длиной 0,7 м и 520H CHOHO длиной 1,5 м, натяжитель выполнен по типу 12-зубой звезды.

В этой же системе предусмотрен трос газа длиной 1250 мм с ходом 90 мм. Аварийный выключатель — Racer RC250GY-C2. В ходовой части применены подшипники 180902 АПП (4 шт.), 61900 2RS SKF (2 шт.), 6203 2RS SKF (180203, 2 шт.) и 180201 АС17 ФБК (2 шт.); в рулевом узле — два подшипника 7205 размером 25×52×16,25.

Защита и оснащение

Для езды при плохой видимости предусмотрена противотуманная фара. Карбюратор прикрыт защитными элементами, а глушитель — передней частью, чтобы исключить случайный контакт. Фара дополнительно закрыта щитком, стояночная подножка упрощает парковку и хранение. В системе установлена катушка 3А.

Габариты DraXter Profi составляют 1770 мм в длину, 330 мм в ширину и 1050 мм в высоту. Стандартные размеры упрощают хранение и транспортировку техники. Однако максимальная скорость 30 км/ч четко обозначает назначение: хозяйственные поездки и ближние маршруты, без скоростного движения. Похожая тема экспедиционной техники поднята в материале об Уральской тайге, где речь идет о мотоцикле с коляской. DraXter Profi — производство в России. Масса техники составляет 91 кг.